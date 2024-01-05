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The Telegraph: Россия может вновь атаковать Харьков

Александр Дельфинов
5 января 2024 г.

Российские силы, продолжая обстреливать Харьков, готовят крупномасштабное наступление на город в ближайшие недели, сообщает британская газета The Telegraph.

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Последствия обстрела в центре Харькова 2 янаря 2024 года
Последствия обстрела в центре Харькова 2 янаря 2024 годаФото: Sergey Bobok/AFP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к тому, что войска РФ могут повести новое наступление на Харьков, сообщила в четверг, 4 января британская газета The Telegraph со ссылкой на источник, связанный с ВСУ. Согласно этим данным, в последнее время российская сторона ведет постоянные обстрелы Харькова, применяя ракеты, артиллерию и минометы. 4 января обстрелам подверглись сам город и не менее 15 близлежащих населенных пунктов, за сутки до этого были обстреляны военные объекты по всему региону. При этом войска РФ наносят удары и по гражданским объектам.

В ВСУ рассматривают это как подготовку к крупномасштабному наступлению в ближайшие недели. Ожидается усиление обстрелов 7 января, а возможной датой начала российского наступления может стать 15 января, пишет The Telegraph.

Кроме того, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский предостерег, что Москва готовится к новому наступлению на Лиман. "Враг продолжает интенсивные наступательные действия на Купянском и Бахмутском направлениях и перегруппировывается на Лиманском", - написал Сырский в своем Telegram-канале.

По его словам, в районе Лимана российские силы готовятся к наступлению, активно применяя авиацию, увеличивая количество боевой техники, используя для атак подразделения "Шторм Z" и "Шторм V", а также перебрасывая сюда силы с других направлений.

Нападение на Харьков в 2022 году

После начала полномасштабного вторжения в Украину войска РФ атаковали Харьков, 27 февраля 2022 года они вторглись в город и дошли до его центра, но получили отпор и отступили. Второй по численности населения город Украины и административный центр Харьковской области не был захвачен и впоследствии многократно обстреливался армией России с воздуха.

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