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Минобороны РФ отчиталось о захвате села к западу от Бахмута

Виталий Кропман
29 ноября 2023 г.

Командование ВСУ пока не подтвердило информацию о потере села. Захват Хромово "может создать условия для продвижения ВС РФ в направлении Краматорска".

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Украинские военные под Бахмутом
Фото: Diego Herrera Carcedo/AA/Picture Alliance

Минобороны РФ заявило о захвате села Хромово (прежнее название Артемовское) в ходе боевых действий в Донецкой области к западу от Бахмута. Как сообщается в сводке ведомства во вторник, 29 ноября, населенный пункт после массированных ударов авиации и артиллерии полностью перешел под контроль ВС России.

Командование ВСУ эту информацию никак не прокомментировало. В то же время украинский военный блогер Богдан Мирошников написал в своем Telegram-канале, что что российские войска "незначительно продвинулись" западнее Берховки и южнее Хромово.

Если информация Минобороны РФ о захвате Хромово подтвердится, это может стать серьезной проблемой для украинских военных, указывает агентство dpa. Хромово находится на трассе, соединяющей Бахмут и находящийся под украинским контролем Часов Яр. Бои за село велись с середины весны. По оценке одного из российских военных блогеров, которого ранее цитировал американский Институт изучения войны, захват Хромово "может создать условия для продвижения ВС РФ в направлении Краматорска".

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