В хаосе на выборах в Берлине будет разбираться конституционный суд

Берлинская избирательная комиссия решила по собственной инициативе обратиться в земельный конституционный суд с требованием частично аннулировать результаты выборов в столичный сенат. Эти выборы проводились в городе 26 сентября параллельно с общефедеральными в бундестаг и в районные органы власти. В тот же день в Берлине проходил еще референдум по вопросу об экспроприации квартир у крупных жилищных концернов, а также марафон.

Четыре голосования в один день, да еще в условиях перекрытого для марафонцев центра города, оказались непосильной задачей для организаторов избирательного процесса в Берлине. В четверг, 14 октября, подводя окончательные официальные итоги выборов в берлинский сенат, председатель городской избирательной комиссии Петра Михаэлис (Petra Michaelis) объявила о том, что на 207 из 2257 избирательных участков были зафиксированы нарушения избирательной процедуры. Причем на участках в двух избирательных округах настолько существенные, что они могли повлиять на распределение мандатов в новом составе сената.

Путаница с бюллетенями

Упомянутые округа - это номер 6 в районе Шарлоттенбург-Вильмерсдорф и номер 1 в Марцане-Хеллерсдорфе. Там отрыв победителей-одномандатников от пришедших к финишу вторыми составил всего несколько десятков голосов - 23 в первом и 70 во втором случае. "В этих округах нарушения процедуры могли повлиять на распределение мандатов", - констатировала Михаэлис. В качестве примеров таких нарушений она назвала путаницу с бюллетенями и перерывы в работе избирательных участков, на которых бюллетени вообще кончились.

Петра Михаэлис из-за нарушений на выборах подала в отставку

Путаница возникла из-за того, что на некоторые избирательные участки из типографии были доставлены бюллетени, предназначенные для других участков. В результате даже абсолютно верно заполненные бюллетени, но опущенные не в ту урну, при подсчете голосов были признаны недействительными. Примечательно, что на первые ошибочно адресованные коробки с бюллетенями в Берлине обратили внимание почти за месяц до дня голосования - еще 23 августа, но навести порядок все равно не успели. Михаэлис объяснила это "невнимательностью" ответственных лиц на избирательных участках.

А дефицит бюллетеней зачастую возникал, в частности, из-за того, что избирателям приходилось заполнять целый ворох бюллетеней, в которых не сразу разберешься, и они - поняв, что поставили свой крестит не там, где надо - чаще обычного просили дать им взамен испорченных новые. В принципе быстро подвезти дополнительные бюллетени со склада в том же районе - не проблема, дело нескольких минут. Но в этот день в Берлине проходил, как уже говорилось, марафон, и многие улицы в центральной части города были перекрыты. Пришлось ждать, пока бегуны финишируют.

Очереди на участках

По словам Михаэлис, 1773 избирательных участка оставались в Берлине открытыми и после официального окончания выборов в 18 часов. Соответственно, свои бюллетени люди заполняли, уже зная результаты экзитполов, чего вообще-то быть не должно. На 73 избирательных участках очереди выстроились особенно длинные, поделилась председатель избиркома.

Очередь на одном из избирательных участков в берлинском районе Пренцлауэр берг

Одной из причин был упомянутый референдум. Вынесенный на него вопрос был сформулирован мудрено и многих ставил в тупик. Чтобы разобраться, избиратели читали прилагавшуюся к извещению о выборах брошюру с аргументами "за" и "против" уже сидя в кабинке для голосования. А время идет. Кабинок на многих участках - из-за коронавирусных ограничений - только две. Очереди все длиннее. В результате и получилось так, что на многих участках люди не успели проголосовать до 18 часов.

Перевыборы в Берлине?

Объявив о намерении избирательной комиссии обратиться в конституционный суд, Михаэлис сразу предупредила, что подавать протест против исхода голосования можно будет только после того, как окончательные официальные итоги выборов в столичный сенат будут опубликованы в берлинском служебном вестнике. По закону это должно произойти не позднее, чем через шесть недель после дня голосования, то есть до 7 ноября.

Мартин Зонненборн своеобразно выражал свое отношение к 45-му президенту США

Обжаловать результаты выборов намерены, в частности, правые популисты из "Альтернативы для Германии", а также "Партия", которую популярный немецкий сатирик, депутат Европарламента Мартин Зоннеборн (Martin Sonneborn) основал несколько лет назад именно под таким названием. Чтобы придать вес иску и не оказаться голословной, "Партия" обратилась в интернете к берлинским избирателям с призывом сообщить о замеченных ими на избирательных участках нарушениях процедуры.

"Для государства, которое регулярно поучает других, как корректно проводить выборы, было на удивление много структурных изъянов", - говорится в призыве "Партии".

Смотрите также:

Ангела Меркель в карикатурах Сергея Елкина Кто виноват в отравлении Навального? Универсальный ответ Кремля Берлин призывает Москву прояснить, как боевой яд "Новичок" попал в организм Алексея Навального, и кто к этому причастен. У властей РФ давно заготовлен ответ, напоминает Сергей Елкин.

Ангела Меркель в карикатурах Сергея Елкина Меркель летит в Москву: как ее встретит Путин? Ангела Меркель 20 августа в последний раз прилетит в Россию на посту канцлера ФРГ. В программе визита - встреча с президентом Владимиром Путиным. За поездкой следит Сергей Елкин.

Ангела Меркель в карикатурах Сергея Елкина Наводнение в Германии: как Меркель может помочь пострадавшим Канцлер ФРГ во второй раз за три дня посетила пострадавший от наводнения регион и пообещала помощь "без лишней бюрократии". Сергей Елкин о том, что может сделать лично Ангела Меркель.

Ангела Меркель в карикатурах Сергея Елкина Потери партии Меркель: рейтинг тает на глазах? Партия канцлера Германии проиграла на выборах в два региональных парламента. Еще и ухудшила свои результаты в этих федеральных землях. Сергей Елкин об изменении политического климата в ФРГ.

Ангела Меркель в карикатурах Сергея Елкина Коронавирус капут! Германия готовится к жесткому локдауну Жесткий локдаун начнет действовать в Германии с 16 декабря. Канцлер ФРГ Ангела Меркель - сторонница решительных мер в борьбе с пандемией COVID-19. Это знает и Сергей Елкин.

Ангела Меркель в карикатурах Сергея Елкина Новые санкции ЕС против России - всего лишь пустышка? Новые санкции Европейского Союза в отношении Кремля в связи с отравлением Алексея Навального могут оказаться пустыми угрозами, прогнозирует карикатурист Сергей Елкин.

Ангела Меркель в карикатурах Сергея Елкина Разговор Путина и Меркель об отравлении Навального Канцлер Германии Ангела Меркель потребовала от Кремля найти виновных в отравлении Алексея Навального. Что ответит ей Владимир Путин, знает карикатурист Сергей Елкин.

Ангела Меркель в карикатурах Сергея Елкина Как Германия ответит на хакерские атаки из России Германия обвиняет российских хакеров в кибератаке на бундестаг в 2015 году. Ангела Меркель пригрозила Москве ответными мерами. Какими? Версия карикатуриста Сергея Елкина.

Ангела Меркель в карикатурах Сергея Елкина Безудержный "Северный поток - 2": что думает Меркель Строительство "Северного потока - 2" уже невозможно остановить, считает канцлер ФРГ Англела Меркель. Будущему российского газопровода ничто не угрожает, согласен Сергей Елкин.

Ангела Меркель в карикатурах Сергея Елкина Все сама: Ангела Меркель сделала свой выбор Ангела Меркель отказалась от борьбы за пост председателя правящей в Германии партии ХДС и переизбрание канцлером. Карикатурист Сергей Елкин - о редком для политиков решении. Автор: Марина Барановская

