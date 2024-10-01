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В грузинский реестр "иноагентов" внесены первые НКО

Кирилл Шестаков
2 октября 2024 г.

Грузинские власти внесли в публичный реестр "иноагентов" первые девять некоммерческих организаций. Среди них - дома молодежи, профсоюз и проект по помощи украинцам в Грузии.

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Протесты против закона об "иноагентах" у здания парламента в Тбилиси
Протесты против закона об "иноагентах" у здания парламента в Тбилиси Фото: Shakh Aivazov/AP/dpa/picture alliance

В Грузии первые некоммерческие организации были внесены в публичный реестр "иностранных агентов". На это во вторник, 1 октября, обратило внимание издание "Эхо Кавказа". Грузинские власти начали пополнять реестр cпустя два месяца после вступления в силу спорного закона "О прозрачности иностранного влияния".

По данным издания, первыми в реестр "иноагентов" попали следующие девять НКО: "Молодежная организация украинцев Грузии - Свитанок", "Профессиональный союз фермеров и сельскохозяйственных работников Грузии", "Кутаисский Дом Молодежи", "Союз христиан", "Еврейский культурно-просветительский фонд", "Девушки – мировые лидеры", "Тбилисский дом молодежи", "Inclusive practices", "Ассоциация инициатив, развития и трудоустройства".

Требования закона об "иноагентах" в Грузии

Закон об "иноагентах" обязывает СМИ и НКО в Грузии, которые получают более 20 процентов своих доходов из-за рубежа, регистрироваться в правительственном публичном реестре в качестве организаций, "проводящих интересы иностранной силы". Под это требование подпадает большинство грузинских онлайн-СМИ и НКО, работающих преимущественно с западными фондами, отмечает "Эхо Кавказа". Многие из этих организаций отказались регистрироваться в реестре в знак протеста против закона.

Протесты в Грузии и иск президента в Конституционный суд

Спорный закон об "иноагентах" был окончательно принят 14 мая, несмотря на масштабные протесты в стране. В конце мая 160 грузинских неправительственных организаций и медиаресурсов опубликовали совместное заявление, направленное против нового документа. "Российское право не будет применяться в нашей стране. Оно останется клочком бумаги, которому не будет следовать никто!" - подчеркивают подписавшиеся.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила на документ вето, однако правящая партия "Грузинская мечта" преодолела вето благодаря своему большинству в парламенте. Позднее Зурабишвили обратилась с иском в Конституционный суд.

Реакция Евросоюза и США на грузинский закон об "иноагентах"

Принятие закона вызвало критику Тбилиси со стороны Евросоюза и США. Так, лидеры стран ЕС приостановили процесс вступления Грузии в Европейский Союз и заморозили 30 млн евро, предназначенных на поддержку Тбилиси в оборонной сфере.

В свою очередь США ввели визовые запреты в отношении ряда грузинских политиков и сотрудников правоохранительных органов, приостановили выделение помощи Тбилиси на 95 миллионов долларов и отложили на неопределенный срок совместные военные учения "Достойный партнер". 

 

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