В Греции и Турции продолжается борьба с разрушительными лесными пожарами

Пожарные на юге Европы продолжают борьбу со многочисленными лесными пожарами. На греческом полуострове Пелопоннес и острове Эвбея в ночь на четверг пожары вспыхнули с новой силой, несмотря на усилия сотен пожарных взять огонь под контроль, сообщает 5 августа газета "Катимерини".
Огонь приближается к древней Олимпии
Более 170 огнеборцев, 50 автомобилей, шесть вертолетов и пожарных самолетов были задействованы для защиты от огня древней деревни Олимпия - родины Олимпийских игр античности. По данным агентства ANA, пламя уничтожило около 20 домов и теперь движется в сторону гористой местности на северо-западе деревни. Кроме того, на полуострове Пелопоннес утром 5 августа пришлось эвакуировать жителей двух населенных пунктов.
Драматическая ситуация складывается и на острове Эвбея. Как указал мэр города Мантуди, большой пожар распространяется одновременно по четырем направлениям. В частности, пожарные с трудом контролируют пламя, угрожающее главной святыни острова - монастырю Святого Давида Эвбейского. Его обитатели были эвакуированы 4 августа. "Мы сражаемся с титанами. Самое трудное еще впереди", - прокомментировал ситуацию заместитель министра по делам защиты граждан Греции Никос Хардалиас
Под угрозой электростанция
В Турции нарастают опасения по поводу тепловой электростанции Кемеркой на побережье Эгейского моря на юго-западе страны. Существует риск того, что пламя может перекинуться на тысячи тонн угля складированные внутри электростанции. По сообщениям репортеров AFP, в соседнем порту Орен в четверг вечером собрались сотни людей, которые были доставлены в безопасное место на лодках береговой охраны.
Необычно сильные и многочисленные лесные пожары в Турции, Греции и других странах южной Европы, по мнению европейских экспертов, являются следствием климатического кризиса и глобального потепления, что приводит к жаркой погоде, а также росту количества случаев и интенсивности возгораний. Такого сезона лесных пожаров, по оценкам ЕС, в Турции не было с 2003 года.
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Инфраструктура в опасности
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Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов
Протесты против президента Болсонару
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Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов
Макрон против Болсанару
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Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов
Мировое сообщество поддерживает борьбу с огнем в Бразилии
Тем временем из-за масштаба стихийного бедствия Бразилия получила поддержку мирового сообщества. На саммите "большой семерки" ее участники объявили о выделении Бразилии около 20 млн евро срочной помощи. Они пойдут в первую очередь на финансирование самолетов, предназначенных для тушения пожаров. Более половины суммы - 11 млн евро - предоставит Великобритания.
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Амазония в пламени: как пытаются бороться с пожарами тропических лесов
Бразилия должна одобрить предоставление ей помощи
Участники G7 согласовали также план по высаживанию новых деревьев в Амазонии. Дальнейшее обсуждение этой инициативы состоится на сессии Генассамблеи ООН в сентябре. Окончательное согласование плана будет зависеть от его одобрения в Бразилии. Президент Болсонару не раз отказывался от помощи других стран в тушении пожаров, расценивая ее как "вмешательство во внутренние дела страны".
Автор: Даниэль Хайнрих