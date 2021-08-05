 В Греции и Турции продолжается борьба с разрушительными лесными пожарами | Новости из Германии о Европе | DW | 05.08.2021

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Европа

В Греции и Турции продолжается борьба с разрушительными лесными пожарами

В Греции пожарные и спецтехника пытаются защитить от огня древнюю Олимпию и монастырь на острове Эвбея. В Турции растут опасения, что огнь может перекинуться на тысячи тонн угля, складированных на ТЭЦ Кемеркой.

Лесные пожары подбираются к древней Олимпии

Лесные пожары подбираются к древней Олимпии

Пожарные на юге Европы продолжают борьбу со многочисленными лесными пожарами. На греческом полуострове Пелопоннес и острове Эвбея в ночь на четверг пожары вспыхнули с новой силой, несмотря на усилия сотен пожарных взять огонь под контроль, сообщает 5 августа газета "Катимерини".

Огонь приближается к древней Олимпии

Более 170 огнеборцев, 50 автомобилей, шесть вертолетов и пожарных самолетов были задействованы для защиты от огня древней деревни Олимпия - родины Олимпийских игр античности. По данным агентства ANA, пламя уничтожило около 20 домов и теперь движется в сторону гористой местности на северо-западе деревни. Кроме того, на полуострове Пелопоннес утром 5 августа пришлось эвакуировать жителей двух населенных пунктов.

Драматическая ситуация складывается и на острове Эвбея. Как указал мэр города Мантуди, большой пожар распространяется одновременно по четырем направлениям. В частности, пожарные с трудом контролируют пламя, угрожающее главной святыни острова - монастырю Святого Давида Эвбейского. Его обитатели были эвакуированы 4 августа. "Мы сражаемся с титанами. Самое трудное еще впереди", - прокомментировал ситуацию заместитель министра по делам защиты граждан Греции Никос Хардалиас

Под угрозой электростанция

В Турции нарастают опасения по поводу тепловой электростанции Кемеркой на побережье Эгейского моря на юго-западе страны. Существует риск того, что пламя может перекинуться на тысячи тонн угля складированные внутри электростанции. По сообщениям репортеров AFP, в соседнем порту Орен в четверг вечером собрались сотни людей, которые были доставлены в безопасное место на лодках береговой охраны.

Необычно сильные и многочисленные лесные пожары в Турции, Греции и других странах южной Европы, по мнению европейских экспертов, являются следствием климатического кризиса и глобального потепления, что приводит к жаркой погоде, а также росту количества случаев и интенсивности возгораний. Такого сезона лесных пожаров, по оценкам ЕС, в Турции не было с 2003 года.

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    Автор: Даниэль Хайнрих


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