 Несколько человек погибли при лесных пожарах в курортном регионе Турции | Новости из Германии о Европе | DW | 29.07.2021

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Европа

Несколько человек погибли при лесных пожарах в курортном регионе Турции

Более 40 лесных пожаров вспыхнули в Турции за последние дни. Три человека погибли, 122 получили ранения в курортном регионе на побережье Средиземного моря.

Лес горит под Антальей

Лес горит под Антальей

Как минимум три человека погибли и 122 пострадали в результате лесных пожаров на средиземноморском побережье Турции, в частности в районе городов Анталья, Мерсин и Аланья. 58 человек доставлены в больницы, сообщило в четверг, 29 июля, турецкое управление по борьбе со стихийными бедствиями.

Начиная со среды, 28 июля, в 13 провинциях страны вспыхнул в общей сложности 41 лесной пожар, большинство из которых уже потушены, написал в Twitter министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли. По его словам, было задействовано 29 вертолетов и более 1800 спасателей.

Быстрому распространению пожаров способствовал временами поднимавшийся сильный ветер, несколько населенных пунктов пришлось эвакуировать. Сообщений об эвакуации отелей в регионе, популярном среди туристов, не поступало.

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    Участники G7 согласовали также план по высаживанию новых деревьев в Амазонии. Дальнейшее обсуждение этой инициативы состоится на сессии Генассамблеи ООН в сентябре. Окончательное согласование плана будет зависеть от его одобрения в Бразилии. Президент Болсонару не раз отказывался от помощи других стран в тушении пожаров, расценивая ее как "вмешательство во внутренние дела страны".

    Автор: Даниэль Хайнрих


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