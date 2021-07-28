Несколько человек погибли при лесных пожарах в курортном регионе Турции

Как минимум три человека погибли и 122 пострадали в результате лесных пожаров на средиземноморском побережье Турции, в частности в районе городов Анталья, Мерсин и Аланья. 58 человек доставлены в больницы, сообщило в четверг, 29 июля, турецкое управление по борьбе со стихийными бедствиями.

Начиная со среды, 28 июля, в 13 провинциях страны вспыхнул в общей сложности 41 лесной пожар, большинство из которых уже потушены, написал в Twitter министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли. По его словам, было задействовано 29 вертолетов и более 1800 спасателей.

Быстрому распространению пожаров способствовал временами поднимавшийся сильный ветер, несколько населенных пунктов пришлось эвакуировать. Сообщений об эвакуации отелей в регионе, популярном среди туристов, не поступало.

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