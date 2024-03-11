В Госдуме хотят признать передачу Крыма УССР незаконной

В Государственную думу внесли законопроект о признании передачи Крыма в 1954 году недействительной. Авторы документа назвали данное решение "политическим преступлением".

В Государственную думу внесли законопроект, признающим незаконным принятое в 1954 году решение о передаче Крыма от РСФСР к Украинской ССР недействительным. Авторами документа, появившегося в понедельник, 11 марта, в базе Думы, являются два представителя "Единой России" - депутат Константин Затулин и член Совета Федерации Сергей Цеков.

Они предлагают признать передачу Крыма УССР незаконной, а также не соответствующей основополагающим принципам правового государства и международного права, а соответствующее решение - "политическим преступлением", принятым "с нарушением конституций РСФСР и СССР" и "без учета волеизъявления российского народа".

При этом, по данным издания Sota, Затулин уже в третий раз за последние семь лет предложил признать передачу Крыма недействительной, в прошлый раз он сделал это в феврале 2024 года.

РФ аннексировала украинский полуостров Крым в 2014 году, несмотря на признание Россией территориальной целостности Украины после распада СССР. В ответ Запад ввел против Москвы экономические санкции. Почти все страны мира по-прежнему считают Крым частью Украины. Власти Украины объявили своей целью возвращение всех территорий страны в границах 1991 года.

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