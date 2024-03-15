"Голос" заявил о первых нарушениях на выборах президента РФ

"С самого утра огромное количество голосующих под принуждением, отсутствие наблюдателей и противодействие экзит-полам", - сообщил представитель общественного движения. В работе порталов ДЭГ зафиксированы сбои.

"Первый день голосования стартовал и все идет ровно так, как мы и предупреждали - с самого утра огромное количество голосующих под принуждением, отсутствие наблюдателей и противодействие экзит-полам", - написал в Telegram в пятницу, 15 марта, Станислав Андрейчук, сопредседатель общероссийского общественного движения в защиту прав избирателей "Голос".

По информации "Голоса", порталы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) не справляются с нагрузкой, поскольку официальная явка избирателей "зашкаливает" - на Камчатке желающих проголосовать было более 70 процентов по состоянию на 10.00 утра мск. "Операторы системы пишут о большом "интересе", но мы его природу хорошо понимаем - голосуют с утра на рабочих местах под пристальным оком начальников", - написал Андрейчук, уточнив, что "прогноз по большим фальсификациям сбудется".

ЦИК: "Все идет нормально"

Как сообщило агентство РИА "Новости", уже через несколько минут после открытия избирательных участков, заработавших в 07.00 мск, в работе системы ДЭГ в России зафиксированы перебои из-за "беспрецедентного количества желающих". "Все идет нормально", - приводит агентство слова Эллы Памфиловой, главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Сообщается, что к 08.30 мск на выборах президента в Москве через систему ДЭГ проголосовали уже более 500 тысяч человек. По данным ЦИК, явка избирателей в целом по стране на 10.20 мск составила около 3 процентов. Панфилова также сообщила, что в 42 российских регионах, к которым ЦИК относит и аннексированные территории Украины, досрочно проголосовали почти 2,6 миллиона человек. Досрочное голосование проводилось с 26 февраля по 14 марта. Глава ЦИК утверждает, что за ходом выборов президента наблюдают "более 333 тысяч человек".

Выборы без оппозиции

В выборах участвуют четыре кандидата: помимо действующего президента Владимира Путина свои кандидатуры выдвинули Леонид Слуцкий из ЛДПР, Николай Харитонов из КПРФ, Владислав Даванков из партии "Новые люди". Центральная избирательная комиссия не зарегистрировала ни одного независимого оппозиционного или антивоенного кандидата.

"Полдень против Путина"

Соратники российского оппозиционера Алексея Навального, погибшего в середине февраля в колонии за Полярным кругом, призывают россиян прийти на избирательные участки 17 марта в 12 часов дня и таким образом выразить протест против политики Путина и безальтернативных выборов. Акцию "Полдень против Путина" при жизни поддержал и сам Навальный. В поддержку этой акции выступили также Михаил Ходорковский, Михаил Лобанов, Максим Резник, Дмитрий Гудков и другие российские оппозиционеры. Вдова политика Юлия Навальная призвала Запад не признавать результаты выборов в РФ.

Прокуратура Москвы предостерегла от участия в акциях днем 17 марта. Участие в "несогласованных акциях" на избирательных участках в полдень главного дня выборов будет рассматриваться как нарушение уголовного законодательства, заявили в ведомстве.

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