"Голос": "Единая Россия" создала сервис по контролю явки

Движение в защиту прав избирателей "Голос" утверждает, что новый сервис, созданный "Единой Россией" для контроля явки зависимых от властей избирателей, нарушает принципы тайны голосования и свободы волеизъявления.

Партия "Единая Россия" создала и распространяет специальный сервис, чтобы контролировать явку на выборах зависимых от власти избирателей. Об этом в четверг, 7 марта, сообщает движение в защиту прав избирателей "Голос", подчеркивая, что эти действия напрямую нарушают принципы тайны голосования и свободы волеизъявления.

По сведениям "Голоса", промо-ролик, в котором описывается принцип работы сервиса "Гео-СМС", распространяется среди членов партии определенного уровня - партфункционеров и депутатов, а к его продвижению подключились бюджетные учреждения. В качестве примера приводится презентация на сайте Наримановской районной больницы Астраханской области.

Согласно промо-ролику, изначально телефонный номер избирателя должен быть заранее внесен в базу данных партийной информационной системы "Мобилизация". Если телефон там зарегистрирован, то, проголосовав и еще находясь на избирательном участке, пользователь должен при включенной на телефоне геолокации пройти на сайт подтверждения явки по индивидуальной ссылке, содержащейся в полученном СМС-сообщении.

Движение "Голос" утверждает, что новое приложение "Единой России" "Гео-СМС" направлено на то, чтобы нарушить принципы, на которых строится законодательство о выборах - соблюдение тайны голосования и свободы волеизъявления: "Оба принципа связаны с защитой избирателей от принуждения - поэтому, например, не допускается публикация списков проголосовавших избирателей, поскольку отказ от голосования может свидетельствовать о политическом выборе".

"Если вас принуждают поставить такое приложение - пожалуйста, сообщите нам, - призывают сотрудники "Голоса". - Также можете пожаловаться в ЦИК, прокуратуру и даже трудовую инспекцию на нарушение ваших прав".

Смотрите также: