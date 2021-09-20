Памфилова: ЦИК не переносил подведения итогов онлайн-голосования в Москве

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не переносила подведения итогов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве на выборах в российскую Госдуму. С таким утверждением в ночь на понедельник, 20 сентября, выступила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Официально заявляю, что для того, чтобы перенести подведение итогов на сутки, должен был бы собраться ЦИК для принятия такого решения. Но этого решения не было, поскольку никаких оснований для этого тоже не было", - подчеркнула она.

Результаты электронного голосования в шести регионах обнародованы

По словам Памфиловой, подведены итоги электронного голосования в шести регионах, где в этом формате проголосовали более 587 тыс. человек. Обнародованные в Telegram на 23.25 мск 19 сентября данные ЦИК по этим областям показывали, что "Единая Россия" получила 54,25 процента голосов, КПРФ - 11,65 процента голосов, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 8,25 процента, ЛДПР - 7,86 процента, "Новые люди" - 7,66 процента.

Памфилова: Не знаю, почему Москва так долго подводит итоги

"Единственная была задержка за Москвой, нам сказали, что "через час, через два". Мы попросили всех разойтись, потому что не считали нужным этот час или два ждать", - отметила председатель ЦИК.

Между тем данные онлайн-голосования из столицы на 04.00 мск не поступили. "Что произошло и почему Москва так долго подводит эти итоги - я пока не в курсе", - заявила Памфилова.

Глава московского штаба по наблюдению за выборами, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов ранее указал, что в процедуре голосования в Москве приняли участие 1,922 млн человек.

Зампред Центральной избирательной комиссии Николай Булаев до этого отметил, что все результаты голосования "увидим к утру". Глава территориальной избирательной комиссии ДЭГ Илья Массух в свою очередь заявил, что итоги появятся "часов в пять".

Венедиктов: Задержка связана с изменениями в ходе переголосования

По версии Венедиктова, пауза возникла из-за подсчета голосов, поданных в ходе переголосования. "Результаты онлайн-выборов по всем трем голосованиям были обработаны достаточно быстро. Сейчас идет работа с электронными бюллетенями, в которых избиратели меняли свой голос в течение 24 часов, таких порядка 300 тыс.", - отметил глава штаба по наблюдению за выборами в столице.

Предварительные данные: в Госдуму проходят пять партий

По предварительным данным ЦИК РФ, в Госдуму проходят пять партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и партия "Новые люди", которая может впервые попасть в парламент.

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