В Германии зафиксирован резкий рост числа поддельных купюр

По данным Бундесбанка, число фальшивых банкнот евро в обращении в Германии выросло в 2023 году более чем на четверть. Власти конфисковали наличные деньги предположительной стоимостью более пяти миллионов евро.

В прошлом году в Германии было изъято из обращения значительно больше фальшивых купюр евро: их количество увеличилось на 28,2 процента до 56 600 штук по сравнению с предыдущим годом, сообщил Немецкий федеральный банк (Бундесбанк) во Франкфурте-на-Майне в понедельник, 29 января. Теоретическая стоимость изъятых денег составила почти 5,1 миллиона евро, что примерно на 90 процентов больше, чем в 2022 году.

"Увеличение количества подделок связано с несколькими крупными случаями мошенничества, в основном с поддельными банкнотами номиналом 200 и 500 евро", - пояснил член исполнительного совета Бундесбанка Буркхард Бальц (Burkhard Balz), отвечающий за наличные деньги в руководящем органе немецкого центрального банка. В среднем в 2023 году на 10 тысяч жителей приходилось семь фальшивых банкнот евро, а годом ранее - пять, уточнил специалист.

Однако, по словам Бальца, эти цифры далеки от исторического максимума 2015 года, когда было конфисковано 95,4 тысячи поддельных купюр. "Риск для обычных граждан вступить в контакт с фальшивыми деньгами остается низким", - заверил эксперт.

Купюра в 50 евро остается самой популярной для подделок

Самой популярной банкнотой евро у фальшивомонетчиков в прошлом году вновь стала купюра в 50 евро: 38 процентов обнаруженных поддельных банкнот были именно такими. Доля поддельных купюр в 20 евро составила 22 процента, а доля поддельных купюр в 200 евро - 15 процентов.

Как и в позапрошлом году, в 2023 году было изъято значительно больше поддельной мелочи. По данным Бундесбанка, его специалисты зарегистрировали около 116 тысяч фальшивых монет - рост составил примерно 58 процентов за год. По мнению экспертов, некоторые компании годами хранили подозрительные монеты, а затем сдали их в Бундесбанк в 2023 году. Примечательно, что 95 процентов всех зарегистрированных поддельных монет составляли двухевровые.

Как распознать фальшивые деньги в Германии

Вопреки растущей во всем мире популярности электронных расчетов, наличные деньги остаются наиболее популярными в Германии: согласно прошлогоднему исследованию Бундесбанка, немцы по-прежнему совершают с помощью физических денег почти 60 процентов покупок. Это значительно выше, чем в Нидерландах (11 процентов) или Великобритании, где, по прогнозам, к 2030 году только 6 процентов сделок будут совершаться наличными.

Среднестатистический немец носит с собой в бумажнике около 100 евро, а дома хранит 1300 евро наличными. Некоторые даже до сих пор хранят старые немецкие марки, утверждают специалисты.

Бундесбанк рекомендует использовать тактику "щупать, смотреть, наклонять", чтобы определить признаки подлинности банкноты. Так, часть изображения на лицевой стороне банкноты при проведении по ней пальцем должна быть ощущаться физически. Голографические элементы по бокам должны меняться при наклоне купюры, а водяной знак должен быть виден только при поднесении банкноты к источнику света. В случае сомнений банк рекомендует внимательно сравнить подозрительную купюру с заведомо подлинной.

Законодательство ФРГ предусматривает лишение свободы за подделку денег. Попытка их оборота на рынке грозит как денежными штрафами, так и лишением свободы .

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