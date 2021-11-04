 В Германии зафиксирован суточный максимум инфицированных за всю пандемию | Новости из Германии о Германии | DW | 04.11.2021

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Германия

В Германии зафиксирован суточный максимум инфицированных за всю пандемию

Суточный показатель зараженных коронавирусом в ФРГ возрос почти до 34 тысяч, за последние 24 часа скончались 165 пациентов с ковидом, сообщил Институт имени Роберта Коха.

Тест на коронавирус

За сутки в Германии выявлено почти 34 тысячи инфицированных коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом за последние 24 часа в Германии составило 33 949 человек. Такие данные опубликовал в ночь на четверг, 4 ноября, Институт имени Роберта Коха (RKI) в Берлине. Это максимальный показатель с начала пандемии. Ровно неделю назад он составлял 28 037 случаев. Прежний максимум суточного инфицирования в стране - 33 777 человек - был зарегистрирован 18 декабря 2020 года.

Тем самым общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в ФРГ возросло до 4 672 368. При этом показатель инфицированных за последние семь дней в среднем по стране возрос до 154,5 на 100 тысяч жителей, днем ранее он составлял 146,6, неделю назад - 130,2.

От коронавируса за сутки скончались 165 человек

За минувшие сутки от COVID-19 или на фоне осложнений от коронавирусной инфекции в ФРГ скончались 165 человек. Неделю назад число летальных исходов составило 126, всего с начала пандемии - 96 192.

Число пациентов с коронавирусом в клиниках за последние семь дней составляет 3,62 на 100 тысяч жителей, днем ранее - 3,29. Высшего уровня - 15,5 пациента на 100 тысяч жителей - этот показатель достиг в конце 2020 года.

На данный момент 66,8 процента всех жителей страны полностью вакцинированы от COVID-19. Среди взрослых полную вакцинацию прошли 77,4 процента, среди подростков 12-17 лет - 41,9 процента. Вакцинация детей младше 12 лет в Германии пока не разрешена.

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