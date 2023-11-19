В Германии возмущены выступлением талиба в кельнской мечети

В одной из мечетей Кельна выступил высокопоставленный представитель "Талибана". Глава МВД назвала инцидент "абсолютно неприемлемым". В начале ноября талиб участвовал в конференции ВОЗ в Гааге.

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) резко раскритиковала состоявшееся в одной из мечетей Кельна выступление высокопоставленного представителя радикального исламистского движения "Талибан", захватившего два года назад власть в Афганистане. "Никто не имеет права предоставлять радикальным исламистам сцену в Германии", - заявила она dpa в субботу, 18 ноября, и назвала выступление "абсолютно неприемлемым".

Немецкий министр напомнила, что талибы несут ответственность за масштабные нарушения прав человека. "Мы предоставляем в Германии большому числу беженцев из Афганистана защиту от репрессивного талибского режима. Поэтому функционерам "Талибана" совершенно нет места в Германии", - подчеркнула она. По словам Фезер, немецкие ведомства уже тщательно расследуют данный инцидент. Кроме того, она ожидает от Турецко-исламского союза религиозных учреждений (DITIB), в ведении которого находится кельнская мечеть, "полных и очень быстрых объяснений того, как могло быть возможно это выступление в Кельне".

У немецких министерств не было информации о приезде талиба

Представитель МВД Германии сообщил, что у ведомства не было информации о запланированном выступлении талиба. По его словам, в министерстве приняли к сведению заявления DITIB в этой связи и будут настаивать на дальнейших разъяснений. В МИД Германии осудили выступление в мечети и заявили, что информации о поездке талиба в ФРГ у него не было.

В свою очередь, руководство DITIB дистанцировалось от выступления талиба в мечети кельнского района Хорвайлер, состоявшегося 16 ноября. В организации заявили, что мероприятие носило религиозный характер и было организовано афганским культурным объединением Afghanischer Kulturverein Köln Meschenich, которое нарушило договоренности. Однако данная организация сообщила, что не участвовала в мероприятии, после чего DITIB скорректировал информацию об организаторах. По его новым данным, помещение было предоставлено в распоряжении людей, которые известны Турецко-исламскому союзу как руководители молодежного объединения Kulturverein der Kunar Jugendlichen e.V.

Скандал в Нидерландах

Кроме того, скандал вокруг представителя "Талибана"разгорелся в Нидерландах. 18 ноября стало известно, что в королевстве расследуются обстоятельства участия талиба в прошедшей 6-8 ноября в Гааге конференции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В настоящее время выясняется, как это было возможно, заявил в соцсети X министр здравоохранения Нидерландов Эрнст Кёйперс. По данным нидерландских СМИ, речь идет о руководителе афганского управления по контролю за продовольствием и медикаментами Абдуле Бари Омаре, который затем выступил в кельнской мечети.

В ходе конференции в Гааге Кёйперс сфотографировался с присутствовавшим талибом, фотография была распространена через соцсети. Впоследствии нидерландский министр заявил, что он не знал, кем является этот человек и сожалеет о совместном фото. "Разумеется, я не хочу, чтобы меня каким-либо образом ассоциировали с этим ужасным режимом. Я выступаю за права человека и в особенности за права женщин", - подчеркнул он.

Движение "Талибан" захватило власть в Афганистане в августе 2021 года. С тех пор права женщин, гомосексуалов и других меньшинств в стране подверглись резким ограничениям.

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