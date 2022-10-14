Мусульман Кельна впервые публично призывают на молитву

Муэдзин центральной мечети Кельна в пятницу, 14 октября, впервые публично призовет местных мусульман на молитву. Соответствующее соглашение было подписано между городскими властями и Турецко-исламским союзом религиозных учреждений (DITIB).

В дальнейшем такие призывы будут проходить в промежутке с 12 до 15 часов по местному времени, точное время зависит от положения солнца. Они будут слышны через два громкоговорителя, направленных во двор между мечетью и административным зданием. Продолжительность призыва не должна превышать пяти минут, а громкость - 60 децибел (на уровне разговорной речи).

Председатель Центрального совета мусульман Айман Мазиек (Aiman Mazyek) Германии приветствует нововведение. Призыв к молитве является неотъемлемым элементом мусульманской молитвы и уже давно вошел в повседневную жизнь в некоторых городах Германии, заявил Мазиек изданиям Redaktionsnetzwerk Deutschland. В DITIB назвали разрешение "важным шагом в восприятии мусульманских религиозных общин как части общества".

Призывы к пятничной молитве звучали в крупнейшей мечети Кельна и раньше, однако их можно было услышать лишь во внутреннем дворике, пишет кельнская газета Kölner Stadt-Anzeiger.

Власти Кельна указывают на свободу вероисповедания

В октябре 2021 года в Кельне был запущен двухлетний проект, в рамках которого мечети используют громкоговорители для призыва к молитве. По данным городских властей, около 10 из примерно 35 мечетей проявили интерес к проекту, однако лишь центральная мечеть Кельна подала заявку с необходимыми документами.

Проект привел к общенациональным дебатам. Его критики, среди прочего, отмечали, что DITIB тесно связан с официальной Анкарой. Кельнские власти, со своей стороны, указывают на свободу вероисповедания в ФРГ. По их оценкам, 11 процентов жителей города с населением свыше миллиона человек исповедуют ислам.

Где в Германии разрешены призывы муэдзина к пятничным молитвам?

Центральная мечеть Кельна не стала в Германии первой, получившей такое разрешение. Публичные призывы муэдзина к молитве можно услышать примерно в 30 общинах ФРГ. Например, в Дюрене (земля Северный Рейн - Вестфалия) это практикуют уже с 1984 года.

В Германии нет единых требований к таким выступлениям. Например, в Эр-Эркеншвикке в Северном Рейне - Вестфалии призывы разрешены по пятницам с 12 до 14 часов по местному времени и могут длиться не более 15 минут. В Дюрене муэдзину разрешается призывать к молитве три раза в день, в Раунхайме (земля Гессен) - только по пятницам, причем продолжительность призыва не может превышать четырех минут, однако в священный для мусульман месяц Рамадан в этом городе разрешены ежедневные призывы муэдзина. Шумовые пределы варьируются от города к городу.

В исламской традиции муэдзин обычно созывает правоверных на ритуальную молитву пять раз в день.

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