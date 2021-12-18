 В Германии требуют ужесточить правила въезда из-за ″омикрона″ | Новости из Германии о Германии | DW | 18.12.2021

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Германия

В Германии требуют ужесточить правила въезда из-за "омикрона"

Земельные министры здравоохранения предложили ввести требование ПЦР-тестов от въезжающих из ряда стран. Во многих городах ФРГ прошла новая волна акций противников вакцинации, а также их оппонентов.

Пункт тестирования на COVID-19 в аэропорту Франкфурта-на-Майне

Пункт тестирования в аэропорту Франкфурта-на-Майне

Министры здравоохранения федеральных земель Германии призывают ужесточить правила въезда в страну, чтобы несколько затормозить распространение нового варианта коронавируса "омикрон". Необходимо ввести требование обязательного ПЦР-теста для въезжающих из стран с высокой долей данной мутации, заявили они по итогам совещания в субботу, 18 декабря.

При этом тест должен быть сделан не раньше, чем за 48 часов до вылета, экспресс-тесты не должны учитываться, пишет AFP, в распоряжении которого имеется соответствующий документ. Если власти Германии последуют призыву земельных министров, то ужесточение правил коснется въезжающих из Южно-Африканской Республики и еще семи стран юга Африки. Кроме того, участники заседания призвали ввести обязательные тесты для прибывающих из Великобритании, а также для транзитных пассажиров из соответствующих стран.

Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) приветствовал решение и отметил, что тестирование въезжающих помогло бы замедлить увеличение доли омикрон-варианта в ФРГ. "Мы не можем избежать распространения, а только затормозить. Чем дольше "омикрон" не станет преобладающим в Германии, тем лучше", - подчеркнул он.

Новая волна протестов против вакцинации

Между тем, в Германии прошла новая волна протестов против эпидемиологических мер властей. В частности, в Гамбурге, по данным полиции, в акции противников вакцинации и коронавирусных ограничений участвовали около 8 тысяч человек. Демонстрация проходила под лозунгом "Хватит! Руки прочь от наших детей". В Берлине, несмотря на запрет запланированной демонстрации, большое число людей собралось перед Бранденбургскими воротами. Полиция оценила их количество в несколько сотен, при этом среди них было много туристов, не участвовавших в протесте.

В Шверине на северо-востоке ФРГ в демонстрации участвовали около двух тысяч человек, во Фрайбурге - около 2900. Протесты также прошли, среди прочего, в Дюссельдорфе, Франкфурте-на-Майне, Трире и Дрездене. Данные акции во многих городах сопровождались встречными акциями против критиков вакцинации. По первым данным, все демонстрации прошли в спокойной обстановке.

В Германии началась вакцинация детей младше 12 лет

Несколько дней назад в Германии началась вакцинация от коронавируса детей младше 12 лет. 9 декабря немецкая Постоянная комиссия по вакцинации (Stiko) делать прививки от COVID-19 детей от 5 до 11 лет с хроническими заболеваниями. Кроме того, по желанию родителей вакцинированы могут быть все дети этой возрастной группы. Делать прививки от коронавируса подросткам от 12 лет Stiko рекомендовала еще в августе.

По данным Института имени Роберта Коха (RKI), в Германии полностью вакцинировано 70,2 процента населения (58,4 миллиона человек). Третью дозу получили 25,2 миллиона жителей ФРГ (30,3 процента). Среди подростков 12-17 лет доля полностью привитых составляет 50,3 процента.

При этом на данный момент 22,3 миллиона проживающих в Германии людей (26,8 процента) не вакцинированы. 4,0 миллиона из этого числа - дети от 0 до 4 лет, для которых пока нет допущенных вакцин от коронавируса.

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    Автор: Марина Борисова, Софи Дизземонд


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