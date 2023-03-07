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Немецкие газетыФото: imago/Future Image
СМИГермания

В Германии стало меньше жалоб на публикации СМИ

Ольга Лебедева
55 мин. назад

Германский совет по прессе в 2022 году получил 1733 жалобы на публикации СМИ - меньше, чем в предыдущие годы. Читатели в целом доверяют материалам о войне в соблюдающих журналистскую этику изданиях.

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Несмотря на крайне напряженную новостную повестку, в ФРГ отмечено сокращение числа жалоб граждан в Германский совет по прессе . В 2022 году было подано 1733 заявления, сообщила организация во вторник, 7 марта. Годом ранее этот показатель равнялся 2556.

По данным совета, меньше стало как жалоб на освещение связанных с пандемией тем, так и массовых жалоб. Всего в прошлом году зарегистрированы 93 нарекания от частных лиц на публикации, имеющие отношение к коронавирусу, это на 80 процентов меньше, чем в годом ранее. Жалобы, связанные с публикациями на тему российского вторжения в Украину, составляли 4 процента от всех заявлений (78 жалоб).

В общей сложности комиссии Совета по прессе изучили 413 публикаций, жалобы на 459 других журналистских материалов были отклонены после предварительной экспертизы как явно необоснованные, отметила далее организация.

Совет: Читатели доверяют публикациям о войне в приверженных журналистской этике СМИ

"Очевидно, что читатели в большой степени доверяют публикациям о войне в приверженных журналистской этике СМИ, в особенности в том, что касается тщательности и правдивости", - заявила пресс-секретарь Германского совета по прессе Кристен фон Хуттен (Kristen von Hutten). По ее словам, большая часть жалоб на публикации на эту тему была отклонена за отсутствием оснований, поскольку их авторы придерживались Кодекса печати.

Уменьшилось также число жалоб на серьезные нарушения, оно составило 47 против 60 в 2021 году. Большинство из них касалось защиты частной жизни и защиты прав жертв, а также скрытой рекламы. По итогам проверок было вынесено 63 выговора, а также 96 уведомлений, сообщается далее.

Нарушившие правила СМИ обязаны публиковать решения Совета по прессе

Заявления Германского совета по прессе не являются правовыми актами, однако редакции и журналисты воспринимают их не иначе как директивы. Основным средством воздействия на недобросовестных журналистов или редакции, допустившие нарушения, является обнародование подобных фактов. Проштрафившиеся СМИ обязаны публиковать решения комитета по жалобам.

Максимальное число жалоб на публикации в СМИ с момента создания Германского совета по прессе в 1956 году было отмечено впрошедшем под знаком пандемии 2020 году, когда эта организация получила 4085 заявлений (в 2019 году показатель равнялся 2175). Большинство жалоб поступило от частных лиц.

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