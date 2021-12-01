В Германии снижается показатель заражаемости коронавирусом

После продолжавшегося несколько недель значительного роста числа инфицированных коронавирусом в Германии средний показатель заражаемости SARS-CoV-2 снижается уже на протяжении трех дней подряд. В четверг, 2 декабря, семидневный коэффициент заражаемости коронавирусом составил в среднем по ФРГ 439,2 случая на 100 тысяч населения, сообщил Институт имени Роберта Коха (Robert-Koch-Institut - RKI).

Днем ранее показатель был равен 442,9 случая на 100 тысяч населения. 30 ноября впервые за три недели семидневный коэффициент заражаемости коронавирусом в Германии снизился - с 452,4 до 452,2 случая на 100 тысяч жителей.

Число новых случаев инфицирования на 100 тыс. жителей в течение семи дней является важным индикатором. Так, 8 ноября этот показатель в ФРГ превысил порог в 200 и, таким образом, предыдущий максимум с начала пандемии в декабре 2020 года (197,6). С тех пор практически ежедневно регистрировались новые пиковые значения.

Почти 6 миллионов инфицированных в Германии

По данным RKI, за минувшие 24 часа в Германии было зарегистрировано 73 209 новых случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 5 977 208 жителей ФРГ. Число смертей от последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за последние сутки выросло на 388 до 102 178. Число госпитализированных пациентов с коронавирусом на 100 тысяч жителей в течение семи дней на 1 декабря составляло 5,61.

Федеральное правительство и земельные власти 18 ноября приняли решение ориентироваться преимущественно на частоту госпитализаций и считать ее решающим критерием для ужесточения мер борьбы с пандемией. Значение показывает, сколько человек на 100 000 жителей попадает на лечение в больницу в течение семи дней с COVID-19. Превышение данным коэффициентом отметки в 3 служит сигналом для вступления в силу так называемого правила 2G, при котором обязательно предоставление справки о выздоровлении от COVID-19 ("genesen"), либо о прохождении полной вакцинации ("geimpft") при посещении общественных мероприятий.

2 декабря состоится конференция премьер-министров федеральных земель Германии, на которой будут вновь ужесточены меры против распространения коронавируса на фоне появления нового варианта коронавируса "омикрон". Принципиальное решение об этом было принято два дня назад на заседании земельных властей с и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel) и ее преемником Олафом Шольцем (Olaf Scholz).

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