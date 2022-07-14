В Германии разгорелся спор вокруг знаменитого храма

Эта история началась в 1519 году, когда знаменитому художнику Лукасу Кранаху Старшему (Lucas Cranach der Ältere, 1472-1553) было поручено создать алтарные образы для Наумбургского собора. Однако в 1541 году алтарь был разбит радикальными протестантами: последователи Реформации были убеждены, что иконы и культовые изображения отвлекают верующих от молитвы. Множество церковных произведений искусства были утрачены в Средние века, и в Наумбургском соборе этот период пережили только два боковых крыла алтаря, созданные Кранахом.

Романика и готика

Кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла был заложен в немецком городе Наумбурге в 1029 году. Расположенный примерно в 40 километрах к юго-западу от Лейпцига, он всемирно известен благодаря высокохудожественной резьбе по камню. Двенадцать скульптур щедрых пожертвователей из высших сословий, созданных неизвестным мастером, поражают своей выразительностью. Например, фигура маркграфини Уты (Уолт Дисней взял этот образ за основу для персонажа королевы-мачехи в "Белоснежке") признана шедевром, которой восхищались на протяжении веков как "самой красивой женщиной Средневековья".

С 2018 года собор внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Наумбургский собор Повторная заявка Наумбургский собор в федеральной земле Саксония-Анхальт был главным объектом в повторной заявке Германии на включение средневековых памятников в долинах рек Заале и Унструт в список Всемирного наследия. В 2017 году ее отклонили, предложив доработать концепцию, что и было (успешно) сделано. В начале июля 2018 года заявку удовлетворили.

Наумбургский собор Романика и готика Кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла был заложен в 1029 году. Он сочетает в себе элементы романского и готического стилей, так как расширение храма пришлось уже на XIII век.

Наумбургский собор Западные хоры Выдающимся произведением готического сакрального искусства считаются западные хоры этого храма. Фигуры, созданные неизвестным наумбургским мастером в XIII веке, поражают своими естественностью и выразительностью. Они изображают двенадцать представителей высших сословий, делавших щедрые пожертвования на этот храм. Среди них - маркграфиня Ута.

Наумбургский собор Ута Наумбургская Когда писателя Умберто Эко однажды спросили, с кем тот хотел бы провести ужин, он назвал именно это имя. Ута Наумбургская (1000-1046) прославилась своими обаянием и неприступностью, а ее скульптурное изображение в соборе считается одним из самых ярких женских образов средневекового искусства. При этом Уолт Дисней взял этот образ за основу для персонажа королевы-мачехи в "Белоснежке".

Наумбургский собор Рыночная площадь После осмотра Наумбургского собора обязательно стоить прогуляться по Старому городу. Дома на Рыночной площади напоминают о богатстве и благополучии этого города, расположенного примерно в часе езды на машине от Лейпцига.

Наумбургский собор Рудельсбург В Средние века в этих местах пересекалось сразу несколько важных торговых путей. Для их охраны были построены мощные замки, которые сейчас также указаны в заявке на присвоение статуса Всемирного наследия. Один из них - Рудельсбург над рекой Заале.

Наумбургский собор "Земля замков" Всего вокруг Наумбурга в районе Бургенланд, название которого дословно переводится как "Земля замков", насчитывается около трех десятков замков. Возраст многих достигает тысячи лет. На этом снимке - замок Гозек, служивший когда-то резиденцией пфальцграфа, позже отданный под монастырь, а затем опять ставший резиденцией.

Наумбургский собор Монастырь Пфорта Во времена Высокого Средневековья с середины XI до середины XIII веков в районе рек Заале и Унструт насчитывалось около полусотни монастырей. Монахи внесли решающий вклад в развитие этого региона. Цистерцианская обитель Пфорта была основана в 1137 году. Монахи из этого аббатства проложили здесь многочисленные каналы для водоснабжения и построили мельницы.

Наумбургский собор Земельная школа Пфорта В монастыре Пфорта до сих пор работает знаменитая немецкая гимназия, открытая здесь в 1543 году. Среди учеников этой школы - философ Фридрих Ницше и поэт Фридрих Готлиб Клопшток. Здешняя библиотека была основана в 1570 году и насчитывает сейчас около 80 тысяч книг. Она принадлежит к числу самых больших и старых школьных библиотек Германии.

Наумбургский собор "Тоскана Севера" Около тысячи лет назад монахи также заложили в этом регионе первые виноградники. Сегодня винодельческий регион Заале-Унструт называют "Тосканой Севера" ("Toskana des Nordens"). На фотографии - виноградник Швайгенберг. Автор: Керстин Шмидт, Максим Нелюбин



Тригель встречает Кранаха

Сегодня, спустя почти 480 лет, в ставшем после Реформации протестанским соборе вновь появился полный алтарный образ - трехстворчатое ретабло (особый тип алтаря, включающий как живопись, так и скульптуру), который был завершен современным немецким художником Михаэлем Тригелем (Michael Triegel).

Два сохранившихся боковых крыла XVI века в западном хоре обрамляют современные элементы в центре. На картине Тригеля в стиле живописи эпохи Возрождения изображена библейская сцена, на которой Мария словно протягивает зрителю своего новорожденного сына. У ее ног играют на инструментах молодые девушки, а на заднем плане шесть женщин и четверо мужчин держат вокруг Марии драгоценную ткань, как бы для защиты. Среди них есть и раввин, и бездомный мужчина в красной бейсболке с надписью "Ferrari".

Алтарь Кранаха и Тригеля в Наумбурге

Тригель утверждает, что с детства чувствовал связь с собором святых Петра и Павла. 53-летний художник, родившийся в восточногерманском Эрфурте, сегодня является одним из самых значительных художников религиозного искусства Германии. Он стал всемирно известен благодаря портрету папы римского Бенедикта XVI, который ему заказали в 2010 году. Спустя несколько лет художник принял крещение и стал членом католической церкви.

Тригель стал автором целой серии религиозных работ в стиле Возрождения. После двух картин для алтарей в небольших протестантских церквях Нижней Саксонии в 2004 и 2005 годах он создал большие работы для нескольких католических церквей во Франконии, а недавно и витражи для храма в Саксонии-Анхальт. Не только из-за своих размеров, но и благодаря своему положению и важности Наумбургский алтарь по праву может считаться одной из главных работ Тригеля.

Художник Михаэль Тригель

В образе юной Девы Марии узнаваемы черты его дочери. В более ранних работах художник часто вдохновлялся образом своей супруги. Частью стиля Тригеля, который по уровню мастерства приближается к выдающимся представителям живописи эпохи Возрождения, является вовлечение личного - и приведение в замешательство.

Бездомного мужчину в бейсболке художник заметил на улице в Риме. Тригель решил его нарисовать и привлек к работе за гонорар в качестве натурщика. Теперь на картине римский нищий, вероятно, изображает апостола Петра. Через плечо Девы Марии на зрителя смотрит протестантский теолог Дитрих Бонхёффер (Dietrich Bonhoeffer, 1906-1945), казненный национал-социалистами в апреле 1945 года.

Символ единства может стать проблемой для статуса ЮНЕСКО

В независимом от местной протестантской церкви и занимающимся охраной храмов госфонде Vereinigte Domstifter специально выбрали сюжет с Девой Марией при заказе запрестольного образа. Глава Дикастерии по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох (Kurt Koch) выразил надежду, что "обновленный Наумбургский алтарь Девы Марии" станет "символом обновленного церковного единства". Таким образом, новый алтарь стоит как знак примирения, тогда как его предшественник был разрушен в результате выражения ненависти.

Но останется ли алтарь в соборе? Сегодня идут жаркие споры. Уже несколько месяцев представители немецких ведомств по охране памятников и международного совета ИКОМОС выдвигают свои возражения: алтарное ретабло с современной картиной нарушает вид на каменные статуи XIII века. Это означает, что будет поставлен вопрос об исключении собора из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. За лишением титула собор лишится и тысяч посетителей-туристов.

Обратная сторона алтаря

После установки и освящения запрестольного образа спор вышел на новый уровень. ИКОМОС и правительство федеральной земли Саксония-Анхальт настаивают на скорейшем размещении алтаря в другом месте внутри собора. До сих пор госфонд Vereinigte Domstifter предполагал, что новая панель работы Тригеля займет центральное место в ансамбле западного хора на три года, после чего будет принято решение, останется ли она там навсегда. Теперь же срок хотят сократить до 4 декабря 2022 года.

В то же время, алтарь создан и расписан так, чтобы точно соответствовать его нынешнему расположению. Так, его можно обойти вокруг, ведь Тригель увековечил воскресшего Христа на задней стороне. Многие считают, что вид на каменные статуи он не нарушает. Пока спор в самом разгаре. А останется ли в Наумбурге проект "Тригель встречает Кранаха", покажет время.

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