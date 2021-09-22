В Германии растет число нелегальных иммигрантов с территории Польши

В немецкой федеральной земле Бранденбург растет число нелегальных переходов через границу из Польши. За первую половину сентября там задержаны около 400 иностранцев, пытавшихся пересечь границу незаконно. Столько же попыток было зарегистрировано за весь август, сообщил в среду, 22 сентября, телеканал rbb24 со ссылкой на предварительные данные министерства внутренних дел Германии.
Еще 125 нелегалов въехали в страну в минувшие выходные в районе Франкфурта-на-Одере, который сейчас считается центром нелегальной иммиграции в ФРГ через Беларусь и Польшу, указывается далее. Федеральная полиции Германии каналу rbb24, что около 75 процентов задержанных нелегалов прибыли до этого в Польшу именно через Беларусь или Литву. Большинство из них - граждане Ирака.
Федеральная полиция ФРГ видит "связь между ситуацией на германо-польской границе в Бранденбурге и ситуацией вдоль польско-белорусской границы". Она сообщила, что "создает материальные и технические резервы для принятия необходимых мер". Так, на территории управления Федеральной полиции во Франкфурте-на-Одере уже размещены палатки и туалеты для прибывающих беженцев.
Гибридная атака режима Лукашенко
В мае правитель Беларуси Александр Лукашенко в ответ на ужесточение западных санкций заявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев от дальнейшего следования в страны ЕС. После этого резко усилился поток нелегальных мигрантов, прежде всего в Литву. После укрепления литовско-белорусской границы поток был перенаправлен в Польшу. Несколько дней назад эскалация на белорусско-польской границе привела к гибели четырех человек. В Германии еще в августе сообщали о росте нелегальной миграции из Беларуси.
В конце августа премьер-министры Эстонии, Латвии, Литвы и Польши - Кая Каллас, Кришьянис Кариньш, Ингрида Шимоните и Матеуш Моравецкий - призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства за поощрение мигрантов к незаконному пересечению границ Евросоюза. Поток нелегалов является "гибридной атакой" на ЕС, он "спланирован и систематически организован режимом Александра Лукашенко", говорилось в совместном заявлении премьеров.
В середине сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявила в Европарламенте, что ЕС готов противостоять "гибридной атаке", для которой белорусские власти задействуют мигрантов. "Режим в Минске использует человеческие жизни как инструмент для достижения своих целей. Они посадили этих людей на самолеты и в буквальном смысле "выпихнули" к границам ЕС. Этого нельзя терпеть, и быстрая реакция со стороны Европы это показала", - подчеркнула она. По словам главы Еврокомиссии, действия Минска направлены на дестабилизацию Евросоюза.
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Страны Балтии обвиняют Александра Лукашенко в создании кризиса с мигрантами на границе Беларуси с ЕС и призывают Брюссель расширить санкции против Минска. Литва выступает за новые меры против "Белавиа", так как, по данным литовского МИД, авиакомпания вовлечена в перевозку нелегальных мигрантов. О санкциях Запада, уже принятых после выборов президента Беларуси в 2020 году, - в фотогалерее DW.
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Ответ ЕС на насилие
Санкции против Минска стали ответом на фальсификацию итогов выборов, жесткий разгон мирных протестов и репрессии против гражданского общества. Первыми их ввели Великобритания и Канада в сентябре 2020 года. Лондон включил в черный список восемь человек, включая Александра и Виктора Лукашенко, на тот момент главу МВД Юрия Караева, командира минского ОМОНа Дмитрия Балабу. Оттава - 11 человек.
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В санкционном списке ЕС - глава Центризбиркома
В октябре 2020 года ЕС включил в санкционный список 40 человек. Среди них - руководители силовых органов, в частности, теперь уже экс-глава МВД Юрий Караев и командир ОМОНа в Минске Дмитрий Балаба, начальник изолятора на Окрестина Иван Соколовский. Под санкции попал весь состав Центризбиркома, включая его главу Лидию Ермошину. Для них действуют запрет на въезд в ЕС и заморозка европейских активов.
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Лукашенко в черном списке ЕС
Сам Александр Лукашенко оказался в санкционном списке ЕС в ноябре. Брюссель считает его ответственным за жестокие репрессии в стране. Во втором перечне лиц, попавших под санкции, - на то время советник Лукашенко по нацбезопасности его старший сын Виктор, пресс-секретарь Наталья Эйсмонт, глава КГБ Иван Тертель, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич и еще 10 человек.
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Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Третий пакет санкций Евросоюза
Еще спустя месяц, в декабре 2020-го, за политические репрессии и агрессивную пропаганду, в которой в частности обвиняют белорусское гостелевидение, под персональные санкции попали еще 29 высокопоставленных лиц. В их числе - спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, вице-премьер Анатолий Сивак и генпрокурор Андрей Швед, а также глава Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.
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Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Штрафные меры против белорусских предприятий
В перечень вошли и семь предприятий и компаний, включая "140-й ремонтный завод", ремонтирующий танки, завод "Агат", Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), выпускающий колесные базы для комплексов вооружений, "Белтехэкспорт", продающий военную технику в другие страны, застройщик Dana Holdings и IT-компания "Синезис", которая предоставляет властям Беларуси платформу для видеонаблюдения.
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Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Авиабойкот после инцидента с Ryanair
В начале 2021 года репрессии в Беларуси продолжались, но Брюссель новых санкций не вводил. Однако после принудительной посадки в мае самолета Ryanair и ареста блогера Романа Потасевича и его спутницы Софии Сапеги ЕС призвал европейских авиаперевозчиков избегать перелетов над Беларусью. А с июня самолетам "Белавиа" и других госкомпаний РБ запрещено летать над ЕС и приземляться в его аэропортах.
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Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
МАЗ и БелАЗ в штрафном списке
В ответ на перехват самолета последовал четвертый пакет санкций ЕС. В нем еще 78 имен: помимо второго сына Лукашенко Дмитрия и супруги Виктора Лукашенко Лилии это силовики, военные, судьи, ректоры вузов, депутаты парламента, а также бизнесмены, связанные с Лукашенко - Михаил Гуцериев, Алексей Олексин, Сергей Тетерин. В список вошли и восемь компаний, включая МАЗ и БелАЗ.
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Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Секторальные санкции Евросоюза
В этот пакет вошли и санкции в отношении ключевых секторов экономики РБ. Они запрещают ввоз в ЕС белорусских нефтепродуктов и калийных удобрений, поставку Беларуси сырья для табачной промышленности, оборудования для перехвата телефонных и интернет-коммуникаций, а также товаров двойного назначения, которые могут использоваться для репрессий. Ограничен Минску и доступ к рынкам европейского капитала.
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Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Совместный ответ на перехват Ryanair
Вместе с ЕС санкции в ответ на перехват самолета Ryanair и нарушение прав человека в Беларуси приняли США, Великобритания и Канада. Вашингтон включил в черный список пять организаций и 16 граждан Беларуси. В нем, в частности, Наталья Эйсмонт, Наталья Кочанова, Николай Карпенков, Андрей Швед, Иван Тертель. Лондон внес 11 человек и две организации. Оттава - 17 физических и пять юридических лиц.
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Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Масштабные санкции из США
Еще в апреле США возобновили действие санкций против РБ, приостановленных в 2015 году. Под удар попали 9 предприятий нефтехимии. А в годовщину выборов 9 августа были введены ограничения против 23 физлиц и 21 организации. В черный список, в частности, вошли НОК Беларуси, Следственный комитет, "Беларуськалий", "Белнефтегаз". В действиях режима Лукашенко Белый дом видит угрозу нацбезопасности США.
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Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Новые санкции Великобритании и Канады
А Великобритания и Канада ввели в августе 2021 года секторальные санкции, аналогичные принятым ЕС. Торговые ограничения затрагивают калийные удобрения, нефтепродукты, поставку в Беларусь товаров для производства сигарет и технологий двойного назначения. Запрещается покупка белорусских ценных бумаг и предоставление кредитов. Лондон запретил и техобслуживание авиапарка Лукашенко и его приближенных.
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Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Белорусская оппозиция "за" санкции
Демократические силы Беларуси во главе с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской уверены, что экономическое и политическое давление может заставить власти изменить их поведение, сесть за стол переговоров с оппозицией и провести новые, честные выборы президента. Санкции, по их мнению, нацелены и на то, чтобы Лукашенко освободил всех политзаключенных - сейчас их в стране более 600.
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Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
Когда снимут санкции с Беларуси
Отмена санкций станет возможной только тогда, когда власти Беларуси будут полностью придерживаться принципов демократии и верховенства права и прекратят репрессии, подчеркивает Брюссель. "ЕС продолжит поддерживать демократическую, независимую, суверенную, процветающую и стабильную Беларусь. Голос и волю народа Беларуси не удастся подавить", - отмечается в его заявлении к годовщине выборов.
Автор: Янина Мороз