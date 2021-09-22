В Германии растет число нелегальных иммигрантов с территории Польши

В немецкой федеральной земле Бранденбург растет число нелегальных переходов через границу из Польши. За первую половину сентября там задержаны около 400 иностранцев, пытавшихся пересечь границу незаконно. Столько же попыток было зарегистрировано за весь август, сообщил в среду, 22 сентября, телеканал rbb24 со ссылкой на предварительные данные министерства внутренних дел Германии.



Еще 125 нелегалов въехали в страну в минувшие выходные в районе Франкфурта-на-Одере, который сейчас считается центром нелегальной иммиграции в ФРГ через Беларусь и Польшу, указывается далее. Федеральная полиции Германии каналу rbb24, что около 75 процентов задержанных нелегалов прибыли до этого в Польшу именно через Беларусь или Литву. Большинство из них - граждане Ирака.

Федеральная полиция ФРГ видит "связь между ситуацией на германо-польской границе в Бранденбурге и ситуацией вдоль польско-белорусской границы". Она сообщила, что "создает материальные и технические резервы для принятия необходимых мер". Так, на территории управления Федеральной полиции во Франкфурте-на-Одере уже размещены палатки и туалеты для прибывающих беженцев.

Гибридная атака режима Лукашенко

В мае правитель Беларуси Александр Лукашенко в ответ на ужесточение западных санкций заявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев от дальнейшего следования в страны ЕС. После этого резко усилился поток нелегальных мигрантов, прежде всего в Литву. После укрепления литовско-белорусской границы поток был перенаправлен в Польшу. Несколько дней назад эскалация на белорусско-польской границе привела к гибели четырех человек. В Германии еще в августе сообщали о росте нелегальной миграции из Беларуси.

В конце августа премьер-министры Эстонии, Латвии, Литвы и Польши - Кая Каллас, Кришьянис Кариньш, Ингрида Шимоните и Матеуш Моравецкий - призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства за поощрение мигрантов к незаконному пересечению границ Евросоюза. Поток нелегалов является "гибридной атакой" на ЕС, он "спланирован и систематически организован режимом Александра Лукашенко", говорилось в совместном заявлении премьеров.

В середине сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявила в Европарламенте, что ЕС готов противостоять "гибридной атаке", для которой белорусские власти задействуют мигрантов. "Режим в Минске использует человеческие жизни как инструмент для достижения своих целей. Они посадили этих людей на самолеты и в буквальном смысле "выпихнули" к границам ЕС. Этого нельзя терпеть, и быстрая реакция со стороны Европы это показала", - подчеркнула она. По словам главы Еврокомиссии, действия Минска направлены на дестабилизацию Евросоюза.

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