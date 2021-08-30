 Власти Германии регистрируют рост нелегальной иммиграции из Беларуси | Новости из Германии о Германии | DW | 31.08.2021

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Германия

Власти Германии регистрируют рост нелегальной иммиграции из Беларуси

С начала 2021 года федеральная полиция Германии зафиксировала 250 случаев нелегального въезда с территории Беларуси, почти во всех речь шла об иракцах. Люди, доставившие их в ФРГ, требовали от них снять видео или селфи.

Лагерь для беженцев в Литве близ границы с Беларусью

Лагерь для беженцев в Литве близ границы с Беларусью

Структуры безопасности Германии на протяжении последних нескольких недель регистрировали рост числа нелегальных иммигрантов, прибывающих в страну из Беларуси. С начала года федеральная полиция установила около 250 случаев противозаконного въезда лиц с территории Беларуси, практически во всех речь шла о гражданах Ирака, пишет немецкая газета Die Welt во вторник, 31 августа, со ссылкой на внутренний отчет, подготовленный ведомствами безопасности. 

По приезду в Германию от нелегалов требуют снять видео или селфи

Как отмечается в документе, во многих случаях нелегалы оказывались в Германии с помощью контрабандистов. Некоторые сообщали, что люди, привезшие их в ФРГ, по приезде снимали их на видео и заставляли при этом сказать на английском языке: "Я - в Германии". Другие беженцы указывали, что по прибытии на территорию Германии от них требовали сделать селфи.

Немецкие ведомства предполагают, что это может использоваться бандами контрабандистов в качестве "рекламы", а также служить в качестве разрешения на выплату остатка денежной суммы за контрабанду нелегалов.

Германия - конечная цель проникающих из Беларуси в ЕС нелегалов

В отчете также прогнозируется, что большинство нелегальных мигрантов, въехавших из Беларуси в Литву, Латвию или Польшу, не планируют там оставаться. Их конечной целью, судя по всему, является Германия  - "уже за счет числа живущих здесь граждан Ирака, которое намного превышает показатели других европейских стран".

Как указано в документе, в ФРГ официально зарегистрировано 220 778 граждан Ирака, в Швеции - 25 896. Кроме того, в 2020 и 2021 годах в Европейском Союзе большинство прошений иракцев об убежище было подано в Германии, отмечается далее.

"Гибридная война" режима Лукашенко против ЕС

В мае правитель Беларуси Александр Лукашенко в ответ на ужесточение западных санкций заявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев от дальнейшего следования в страны ЕС. После этого резко усилился поток нелегальных мигрантов, прежде всего в Литву, а затем в Польшу.

Балтийские страны и Польша обвинили Беларусь в использовании нелегалов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Поток беженцев "спланирован и систематически организован режимом Александра Лукашенко", говорилось в совместном заявлении премьеров этих стран, обнародованном 23 августа. В этом же документе Варшава, Рига, Вильнюс и Таллин призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства за поощрение иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза.

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  • Карпаты в Румынии

    Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты

    Маршрут через Румынию

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  • Мигранты на российско-финской границе

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    "Арктический маршрут"

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    "Балтийский маршрут"

    В последнее время участились случаи нелегального перехода слабо укрепленной границы Латвии с Россией и Беларусью. В 2015 году в республике задержано около 500 нелегальных мигрантов - в основном это выходцы из Вьетнама, Ирака и Афганистана. Латвия намерена ограничить поток мигрантов с помощью забора на границе, который должны построить до 2020 года.

    Автор: Александра Ёлкина


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