Власти Германии регистрируют рост нелегальной иммиграции из Беларуси

Структуры безопасности Германии на протяжении последних нескольких недель регистрировали рост числа нелегальных иммигрантов, прибывающих в страну из Беларуси. С начала года федеральная полиция установила около 250 случаев противозаконного въезда лиц с территории Беларуси, практически во всех речь шла о гражданах Ирака, пишет немецкая газета Die Welt во вторник, 31 августа, со ссылкой на внутренний отчет, подготовленный ведомствами безопасности.
По приезду в Германию от нелегалов требуют снять видео или селфи
Как отмечается в документе, во многих случаях нелегалы оказывались в Германии с помощью контрабандистов. Некоторые сообщали, что люди, привезшие их в ФРГ, по приезде снимали их на видео и заставляли при этом сказать на английском языке: "Я - в Германии". Другие беженцы указывали, что по прибытии на территорию Германии от них требовали сделать селфи.
Немецкие ведомства предполагают, что это может использоваться бандами контрабандистов в качестве "рекламы", а также служить в качестве разрешения на выплату остатка денежной суммы за контрабанду нелегалов.
Германия - конечная цель проникающих из Беларуси в ЕС нелегалов
В отчете также прогнозируется, что большинство нелегальных мигрантов, въехавших из Беларуси в Литву, Латвию или Польшу, не планируют там оставаться. Их конечной целью, судя по всему, является Германия - "уже за счет числа живущих здесь граждан Ирака, которое намного превышает показатели других европейских стран".
Как указано в документе, в ФРГ официально зарегистрировано 220 778 граждан Ирака, в Швеции - 25 896. Кроме того, в 2020 и 2021 годах в Европейском Союзе большинство прошений иракцев об убежище было подано в Германии, отмечается далее.
"Гибридная война" режима Лукашенко против ЕС
В мае правитель Беларуси Александр Лукашенко в ответ на ужесточение западных санкций заявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев от дальнейшего следования в страны ЕС. После этого резко усилился поток нелегальных мигрантов, прежде всего в Литву, а затем в Польшу.
Балтийские страны и Польша обвинили Беларусь в использовании нелегалов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Поток беженцев "спланирован и систематически организован режимом Александра Лукашенко", говорилось в совместном заявлении премьеров этих стран, обнародованном 23 августа. В этом же документе Варшава, Рига, Вильнюс и Таллин призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства за поощрение иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
"Балканский маршрут"
До сих пор основной маршрут беженцев в Западную Европу проходил через балканские страны - Македонию, Сербию и Хорватию. Этот путь оказался окончательно перекрыт в конце февраля, когда македонские пограничники перестали пропускать беженцев, находящихся на территории Греции. В данный момент на границе Греции с Македонией скопилось несколько тысяч мигрантов.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
Договор с Турцией: эффективность под вопросом
Договоренность ЕС с Анкарой предусматривает возвращение в Турцию беженцев, которые нелегально добираются до Греции. Однако это не остановит потоки мигрантов, полагают эксперты. Все популярнее становятся альтернативные маршруты - к примеру, через Италию и Албанию.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
Маршрут через Италию
Один из альтернативных маршрутов начинается в порту Анталии на юге Турции, в Мерсине близ границы с Сирией или же в Афинах в центральной Греции. Затем мигранты на рыболовецких и небольших торговых судах пересекают Средиземное море и попадают в Италию. По данным СМИ, стоимость переправы колеблется от 3 до 5 тысяч евро.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
Маршрут через Албанию
Популярность набирает и маршрут через Албанию, куда беженцы прибывают из Греции, а затем морем добираются до Италии или продолжают путь на север Европы на автомобилях. Впрочем, продвижение мигрантов через территорию Черногории и Боснии и Герцеговины затруднено из-за саперных мин, оставшихся в земле со времен гражданской войны в 1990-х годах. На фото - граница Албании с Грецией.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
Маршрут через Болгарию
Еще один альтернативный маршрут пролегает через Болгарию, откуда мигранты прибывают с территории Турции, а затем пытаются попасть в Румынию или Сербию. Правда, это весьма затруднительно: в Румынии преградой для дальнейшего продвижения становятся Карпаты, а границы Сербии с ЕС находятся под пристальным контролем. В итоге многие мигранты оседают в Болгарии.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
Маршрут через Румынию
Румыния пока оставалась в стороне от крупных потоков беженцев, однако в январе здесь были задержаны 60 мигрантов из Пакистана, Ирака, Марокко, Афганистана и Сомали, пытавшиеся ночью перейти границу страны с Сербией. В последнее время местные власти отмечают рост числа беженцев с Украины и Молдавии - как правило, это афганцы, добравшиеся сюда через страны Центральной Азии.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
"Арктический маршрут"
С начала 2016 года около тысячи беженцев прибыли через территорию России в Финляндию. По сообщению финских властей, в основном это мигранты из Афганистана, Сирии, Индии и Бангладеш, многие из которых жили в России долгое время. Пытаясь избежать дальнейшего притока беженцев, РФ и Финляндия ввели временные ограничения на пропуск граждан третьих стран на двух пограничных пунктах.
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Путь беженцев в Европу: альтернативные маршруты
"Балтийский маршрут"
В последнее время участились случаи нелегального перехода слабо укрепленной границы Латвии с Россией и Беларусью. В 2015 году в республике задержано около 500 нелегальных мигрантов - в основном это выходцы из Вьетнама, Ирака и Афганистана. Латвия намерена ограничить поток мигрантов с помощью забора на границе, который должны построить до 2020 года.
Автор: Александра Ёлкина