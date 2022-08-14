В Германии предупреждают о возможных атаках на энергетическую инфраструктуру

На фоне продолжающегося конфликта вокруг поставок в Европу российских энергоносителей и растущих опасений в связи с предстоящим отопительным сезоном в Германии не исключают атаки на объекты энергетического сектора. "Мы должны быть готовы к возможным нападениям на газовые терминалы и другую критическую инфраструктуру", - предупредила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 14 августа.

По ее словам, в Берлине допускают вероятность "целенаправленных атак на энергетический сектор либо попыток экстремистов использовать в своих целях легитимный протест, как это было во время коронавирусного кризиса". При этом массовых протестов и беспорядков она не ожидает, отмечается далее.

Германия укрепляет внутреннюю безопасность

Одновременно Фезер предупредила, что в сфере внутренней безопасности не ожидается сокращений бюджета. Напротив, в федеральной полиции в текущем году созданы 1000 новых рабочих мест, добавила она. Глава МВД Германии также указала, что угроза со стороны РФ, ведущей полномасштабную войну против Украины, привела и к изменениям в немецкой политике внутренней безопасности. "Мы должны защитить себя от масштабных кампаний по дезинформации и кибератак со стороны России", - подчеркнула она.

Фезер отметила успешную работу немецких сил безопасности в данной сфере: с начала войны в Украине не было ни одной удавшейся крупной кибератаки России на немецкие системы.

Европа отказывается от российских энергоносителей

В ответ на развязанную РФ войну против Украины Евросоюз уже резко ограничил поставки российских энергоносителей, запретив импорт угля из РФ, а также сильно ограничив поставки нефти. Кроме того, страны ЕС и Брюссель принимают меры по отказу от российского газа. В свою очередь "Газпром" в одностороннем порядке уже прекратил поставки в ряд стран ЕС и значительно снизил объем экспорта газа в некоторые другие страны, в частности в Германию.

ЕС принял чрезвычайный план по сокращению потребления природного газа, который предусматривает, что все страны ЕС добровольно сократят потребление газа на 15 процентов с начала августа до марта 2023 года по сравнению со средним потреблением за последние пять лет в этот период. По подсчетам Еврокомиссии, таким образом страны Евросоюза должны будут в общей сложности сэкономить 45 млрд кубометров газа.

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