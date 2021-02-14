В Германии отреставрировали знаменитый "Ведьмин домик" (фото)

Вёрлиц • Этот необычный павильон или беседку в Вёрлицком парке часто называют "Ведьминым домиком" (Hexenhaus), однако отделан он не имбирными пряниками, а грубой древесной корой и корнями, а предназначался не для проживания нечистой силы, а для приема ванн и прочих водных процедур.

"Корковый" или "Корневой домик" (Borkenhäuschen, Wurzelhaus) был построен здесь более двух столетий назад для князя Леопольда III Фридриха Франца Ангальт-Дессауского (Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau, 1740 - 1817). Если быть более точными, был возведен в 1785 году. Про дворцы и парки "зеленого лорда" мы уже подробно рассказывали. Все они имеют статус объектов Всемирного культурного наследия. Домик тоже видели, но сейчас он предстал во всей своей красе и первоначальном облике - после реконструкции, длившейся примерно полтора года. За корой, кстати, скрывается традиционный немецкий фахверк, как видно ниже на одном из снимков.

Реставрация "Коркового домика". Фотографии

Во время реставрации можно было увидеть фахверковую конструкцию

Незадолго до завершения проекта

Внутри домика

Как сообщает информационное агентство dpa, финансировались работы совместно из федерального бюджета и средств земли Саксония-Анхальт. Всего было потрачено около 230 тысяч евро. Посетители княжеского парка в Вёрлице теперь могут вновь делать здесь фотографии, а позировать на фоне этого домика и внутри него они очень любят. Обычно достопримечательности всего Паркового королевства Дессау-Вёрлиц ежегодно посещает более миллиона туристов в год.

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