В Германии оценили потери экономики от локдауна

Потери экономики Германии в связи с действующим в стране с декабря 2020 года режимом локдауна составят в первом квартале 2021 года около 50 млрд евро. Это следует из расчетов Института немецкой экономики (IW) в Кельне, обнародованных в воскресенье, 14 марта.

Согласно документу, с начала пандемии коронавируса ВВП Германии сократился на 250 млрд евро, а 16 тысяч предприятий были вынуждены объявить о банкротстве. В то же время некоторые эксперты, например, специалист по торговле в высшей школе Hochschule Niederrhein Геррит Хайнеман (Gerrit Heinemann), обращают внимание на то, что истинное число неплатежеспособных фирм в Германии гораздо выше. Это связано с тем, что на фоне пандемии правительство ФРГ освободило компании от обязанности подавать заявку о банкротстве.

"Пандемия ранила в самое сердце практически все отрасли экономики", - говорится в сообщении IW. Чтобы определить объем ущерба от локдауна, эксперты института спрогнозировали развитие экономической конъюнктуры в Германии без кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и сравнили эти показатели с фактическими.

По оценке Института немецкой экономики, во втором квартале 2020 года экономика ФРГ пережила настоящий шок. Не случись пандемия, объем ВВП Германии в этот период составил бы 850 млрд евро. Его реальный объем оказался на 100 млрд евро меньше, следует из выкладок ученых.

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