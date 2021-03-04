 В Германии оценили потери экономики от локдауна | Новости из Германии о Германии | DW | 14.03.2021

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Германия

В Германии оценили потери экономики от локдауна

Из-за режима локдауна ВВП Германии в первом квартале 2021 года потеряет около 50 млрд евро, подсчитали эксперты Института немецкой экономики (IW) в Кельне.

Вывеска с информацией о закрытии магазина в Германии

Из-за локдауна более 16 000 фирм в Германии обанкротились

Потери экономики Германии в связи с действующим в стране с декабря 2020 года режимом локдауна составят в первом квартале 2021 года около 50 млрд евро. Это следует из расчетов Института немецкой экономики (IW) в Кельне, обнародованных в воскресенье, 14 марта.

Согласно документу, с начала пандемии коронавируса ВВП Германии сократился на 250 млрд евро, а 16 тысяч предприятий были вынуждены объявить о банкротстве. В то же время некоторые эксперты, например, специалист по торговле в высшей школе Hochschule Niederrhein Геррит Хайнеман (Gerrit Heinemann), обращают внимание на то, что истинное число неплатежеспособных фирм в Германии гораздо выше. Это связано с тем, что на фоне пандемии правительство ФРГ освободило компании от обязанности подавать заявку о банкротстве.

"Пандемия ранила в самое сердце практически все отрасли экономики", - говорится в сообщении IW. Чтобы определить объем ущерба от локдауна, эксперты института спрогнозировали развитие экономической конъюнктуры в Германии без кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и сравнили эти показатели с фактическими.

По оценке Института немецкой экономики, во втором квартале 2020 года экономика ФРГ пережила настоящий шок. Не случись пандемия, объем ВВП Германии в этот период составил бы 850 млрд евро. Его реальный объем оказался на 100 млрд евро меньше, следует из выкладок ученых.

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  • Берлин

    Немецкие парикмахерские выходят из локдауна

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  • Магдебург

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    "Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались"… Примерно так можно в очень свободном стиле перевести это приветствие в Магдебурге. За два месяца жители Федеративной Республики успели сильно зарасти, обрасти и просто мечтали вернуть себе человеческий вид.

  • Мюнхен

    Немецкие парикмахерские выходят из локдауна

    Средняя лохматость в Германии заметно повысилась. У многих стала заметна проседь, что явно не способствует поднятию настроения тех, кто предпочитает выглядеть по-другому. Однако седина может и украшать. Например, немецкого актера Фредерика Майснера, о чем свидетельствует эта фотография из Мюнхена.

  • Берлин

    Немецкие парикмахерские выходят из локдауна

    Немецкая актриса Диана Эберт стала первой послелокдаунной клиенткой в этом берлинском салоне. Кстати, другую жительницу Берлина - Ангелу Меркель - в интервью каналу RTL некоторое время назад спросили, кто во время локдауна следит за ее прической? Канцлер ответила, что это сейчас делает ее личная ассистентка - кончено же, в соответствии со всеми требовании времен пандемии.

  • Берлин

    Немецкие парикмахерские выходят из локдауна

    Особое положение главы правительства широких дискуссий не вызывало - все же представительские функции и прочее… Чего нельзя сказать о звездах бундеслиги. Многие футболисты выходили играть на пустые стадионы просто с идеальными прическами! Сначала это вызывало удивление, потом - возмущение, а затем - вопросы. Неужели они нарушают локдаун и пользуются услугами нелегально?

  • Берлин

    Немецкие парикмахерские выходят из локдауна

    Судя по сообщениям СМИ, очереди в немецких салонах сейчас расписаны на многие недели вперед. На этой и предыдущей фотографиях - берлинские парикмахерские.

  • Гамбург

    Немецкие парикмахерские выходят из локдауна

    Счастливицы и счастливчики, оказавшиеся в первых рядах, либо очень настойчиво пытались осуществить свое заветное желание, либо явно обладали какими-то особыми связями. Здесь - первый (полуночный) клиент этого салона в Гамбурге.

  • Зехайм-Югенхайм

    Немецкие парикмахерские выходят из локдауна

    Эта фотография сделана в коммуне Зехайм-Югенхайм в земле Гессен. В Германии насчитывается около 80 тысяч парикмахерских салонов. Большинство из них - небольшие частные предприятия, не входящие в какие-то большие сети. Сколько из них выживет в пандемию, сейчас не может сказать никто. Многие находятся под угрозой.

  • Берлин

    Немецкие парикмахерские выходят из локдауна

    Немецкие парикмахеры очень надеются, что в третий раз их салоны в эту пандемию не закроют и худшее уже позади, чего мы всем желаем. P.S. Первая посетительница этого салона на берлинском бульваре Курфюрстендамм выиграла это право в конкурсе, который провела одна из городских радиостанций.

    Автор: Максим Нелюбин


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