В ФРГ обсуждают обязанность просителей убежища трудиться

Округ Зале-Орла в Тюрингии стал первым в ФРГ, планирующим ввести обязательное трудоустройство для просителей убежища. Согласно опросу RND, еще несколько земель высказались за аналогичную инициативу.

Несколько федеральных земель Германии высказались за введение обязательного трудоустройства беженцев - просителей убежища в своих округах. За это выступили, в частности, Саксония-Анхальт, Шлезвиг-Гольштейн и Бавария. Таковы результаты опроса, опубликованные изданиями медиагруппы Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) в субботу, 2 марта.

Округ Зале-Орла в Тюрингии планирует стать первым округом в Германии, где для просителей убежища будет введена обязанность трудиться. Об этом 2 марта в эфире радио Deutschlandfunk заявил глава округа Кристиан Херрготт (Christian Herrgott), сообщив об обязательстве около 150 просителей убежища в центрах совместного проживания округа выполнять общественные работы и назвав это важным условием для интеграции.

"Мы хотим сразу же привлечь к значимой деятельности тех, кто приходит к нам и кому не разрешено работать, по крайней мере в течение первых трех месяцев", - сказал Херрготт. Глава окружной администрации также подчеркнул, что многие из беженцев, запросивших убежище в ФРГ, которые уже устроены для выполнения общественной трудовой деятельности, рады такой занятости и хотят интегрироваться в общество.

Инициатива Тюрингии вызвала дискуссии

Как указывает RND, в статье 5 закона ФРГ о материальной помощи просителям убежища говорится, что людям с таким статусом, проживающим в совместном жилье, должны предлагать общественную работу за пособие в размере 80 центов в час. Если они отказываются, их социальные пособия могут быть сокращены. До сих пор местные власти, очевидно, мало использовали это положение, действующее уже несколько лет, пишет RND. Информационное агентство epd отмечает, что заявление Херрготта вызвало острую дискуссию и критику со стороны ряда общественных и правозащитных организаций.

Федеральные земли не пришли к общему знаменателю

По словам министра труда земли Северный Рейн - Вестфалия Карла-Йозефа Лаумана (Karl-Josef Laumann), с точки зрения социальной политики и реалий рынка труда следует приветствовать возможность получить работу и войти в привычный ритм жизни для людей, приехавших в страну. Вместе с тем он не видит причин для принятия каких-либо новых законов или введения новых правил. По его словам, статья 5 уже существующего закона преследует именно эту цель. "Я не вижу необходимости в дополнительном регулировании", - подчеркнул министр.

Представитель федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн заявил RND, что обязательства, предусмотренные в законе о материальной помощи просителям убежища, должны выполняться более эффективно и что "всеобъемлющая трудовая обязанность для беженцев, безусловно, возможна". Министр труда и социальных дел земли Саар Магнус Юнг (Magnus Jung) также выступил за то, чтобы беженцы были трудоустроены, но исключительно на добровольной основе.

Действующий закон и "ложное представление" о беженцах

В свою очередь, министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрман (Joachim Herrmann) поддержал реализацию на местах уже существующих положений закона ФРГ о матпомощи просителям убежища. В министерстве внутренних дел земли Саксония-Анхальт придерживаются того же мнения. Его представительница пояснила, что возможность трудоустройства - это "инструмент, который дает возможность людям, которым еще не разрешено работать, избежать бездействия".

Берлин, Бранденбург и Гамбург отреагировали на предложение об обязательном трудоустройстве беженцев негативно. "Эти фальшивые дебаты об обязанности трудиться служат лишь ложному представлению о беженцах, которые не хотят работать", - заявила RND министр министр социальных дел, здравоохранения, интеграции и защиты прав потребителей Бранденбурга Урсула Нонненмахер (Ursula Nonnenmacher).

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