 В Германии обанкротился один из крупнейших борделей Европы (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 05.01.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

По Германии

В Германии обанкротился один из крупнейших борделей Европы (фото)

Один из самых больших борделей Европы - кельнский "Паша" (Pascha) - заявил о банкротстве из-за пандемии.

Бордель Паша (Pascha) в Кельне, Германия

Кельн • Этот 11-этажный эротический центр был открыт в Кельне в первой половине 1970-х годов после того, как здешние власти решили наконец-то навести порядок на одной из улочек в историческом центре города, где традиционно располагались многочисленные небольшие бордели. Этому предшествовали постоянные жалобы жителей квартала и частые конфликты, которые устраивали клиенты этих заведений. Плюс власти надеялись, что под одной крышей будет легче следить за соблюдением правил и поддерживать порядок.

Чтобы вывести оказание интимных услуг из центра Кельна, всего в нескольких километрах в районе Нойэренфельд на пустыре около железнодорожных путей было возведено это здание - бордель "Паша" (Pascha) на 120 номеров. Здесь также имелись бары, рестораны, парикмахерские и другая инфраструктура. Уже скоро бордель получил широкую известность и стал своего рода городской достопримечательностью. Особенно много посетителей до пандемии здесь бывало во время крупных международных ярмарок, проходивших в городе.

Бордель "Паша" в Кельне. Фотографии

Бордель Паша (Pascha) в Кельне, Германия
Бордель Паша (Pascha) в Кельне, Германия
Бордель Паша (Pascha) в Кельне, Германия

Пандемия и проституция

Дамы, занимавшиеся проституцией в "Паше", работали самостоятельно, то есть официально снимали номера, платили налоги и так далее. Непосредственно в штате борделя насчитывалось около шестидесяти человек - охранников, барменов, массажистов, парикмахеров, слесарей, поваров, уборщиц. Весь этот обслуживающий персонал сейчас остался без работы - сотрудники уволены в рамках начатой в конце декабря процедуры банкротства.

Как сообщает информационное агентство dpa, причиной разорения одного из крупнейших борделей Европы стали последствия коронавирусной пандемии. Управляющая компания после начала второго локдауна оказалась больше не в состоянии оплачивать текущие расходы - шестизначную сумму в евро ежемесячно. Весенний и нынешний локдауны в Германии и ограничения, действовавшие между ними, особенно сильно ударили по всей этой отрасли. Легально оказывать такие услуги сейчас нельзя.

Смотрите также: 

Смотреть видео 03:37

Пандемия и проституция

  • Сцена из цильма Сделай это, крошка! (1968)

    Немцы и эротика: история отношений

    Моральный переворот

    Сфера сексуальной морали подверглась в ФРГ радикальной трансформации в 1960-е годы. В молодежном журнале Bravo стали открыто обсуждаться проблемы секса, а в кинопрокате появились эротические фильмы. В 1968 году рекорд популярности побила комедия "Сделай это, крошка!", поставленная Май Спилс (на фото - в центре). Главные роли сыграли Уши Глас (Uschi Glas) и Вернер Энке (Werner Enke).

  • Кадр из фильма Грешница (1951)

    Немцы и эротика: история отношений

    Грешница

    А в 1951 году кинофильм "Грешница" с совсем молодой тогда актрисой Хильдегард Кнеф (Hildegard Knef) в главной роли вызвал скандал в ФРГ из-за одной-единственной эротической сцены, невинность которой сегодня вызвала бы только улыбку. Но при консервативном правительстве канцлера Конрада Аденауэра (Konrad Adenauer) такие сцены были просто немыслимы.

  • Противозачаточные таблетки

    Немцы и эротика: история отношений

    Контрацепция как залог женской свободы

    Когда в 1961 году фирма Schering стала выпускать противозачаточные таблетки, в ФРГ разразился страшный скандал. Церковь предрекала "моральное разложение молодежи", газеты взахлеб писали о том, что женщины, принимающие подобные медикаменты, становятся нимфоманками. Тем не менее, таблетки пользовались большим спросом, а контрацепция стала залогом женской свободы.

  • Уши Обермайер и Райнер Лангхаус

    Немцы и эротика: история отношений

    Сексуальная революция

    Немецкое молодежной движение в конце 1960-х годов не только пошатнуло политическую систему ФРГ, но и дало толчок сексуальной революции. Первым пристанищем "свободной любви" стало знаменитое западноберлинское сообщество "Коммуна 1", в числе основателей которого были хиппи Райнер Лангханс (Rainer Langhans) и его красавица-подруга Уши Обермайер (Uschi Obermaier).

  • Секс-шопы

    Немцы и эротика: история отношений

    Секс-шопы и каталоги по "гигиене брака"

    В послевоенные годы в ФРГ завоевала известность Беате Узе (Beate Uhse), открывшая первый в мире секс-шоп и основавшая фирму по торговле "эротическими принадлежностями", со временем превратившуюся в целую империю. Ее имя знало 98 процентов взрослого населения страны. Компания Беате Узе также конфиденциально рассылала своим клиентам каталоги товаров по "гигиене брака".

  • Роза фон Праунхайм

    Немцы и эротика: история отношений

    "Не гомосексуал извращен..."

    Еще недавно к людям с "нетрадиционной", как принято говорить, сексуальной ориентацией и в Германии относились не слишком толерантно. Кинорежиссер и гей-активист Роза фон Праунхайм (справа) много сделал для того, чтобы это изменилось. Один из его документальных фильмов называется "Не гомосексуал извращен, а ситуация, в которой он живет".

  • Проблема гомофобии

    Немцы и эротика: история отношений

    Проблема гомофобии

    В Германии гомосексуализм был щекотливой темой. Долгое время политики предпочитали ее не затрагивать. Положения антигомосексуального параграфа 175 в ФРГ смягчили лишь в 1969 году, и однополые связи между мужчинами перестали быть уголовно наказуемы. А в 1994 году закон был и вовсе отменен. При этом в профессиональном спорте, например, гомосексуалы и сегодня не афишируют свою сексуальную ориентацию.

  • Лило Вандерс

    Немцы и эротика: история отношений

    Очаровательная Лило Вандерс

    В прошлом году в Бонне прошла выставка, которая рассказывала об изменениях сексуальной морали в ФРГ, ГДР и объединенной Германии. На ее открытии побывала дрэг-квин и телеведущая Лило Вандерс (Lilo Wanders). Этот сценический образ создал актер Эрни Райнхард (Ernie Reinhardt), давно ставший в Германии культовой фигурой.

    Автор: Хайке Мунд, Наталия Королева


Контекст

Секс во время короны: немецкие бордели провели день открытых дверей

Многие бордели и секс-клубы в Германии после нескольких месяцев коронавирусного локдауна оказались на грани банкротства.  

Итоги 2020 года в фотографиях: коронавирус в Германии

В нашей подборке - балерина в хоум-офисе, органист на грузовике, монархисты в масках, панды в ресторане и другие фотографии из рубрики "Кадр за кадром".  

В Германии подсчитали легальных проституток

По данным Федерального статистического ведомства в Висбадене, в конце 2018 года в Германии было официально зарегистрировано около 33 тысяч проституток. Большинство из них - иностранки.  

Откровенные подробности о немцах и сексе

Первый секс, количество партнеров и многие другие аспекты интимной жизни немцев впервые стали предметом масштабного исследования в Германии.  

Проститутки в Германии работают легально, но о своем занятии молчат

В интервью DW активистка профессионального объединения эротических и сексуальных услуг рассказала о своей профессии, а также о ситуации с принудительной проституцией и торговлей людьми в этой сфере.  

Проституция в Германии - легально, но очень опасно

Подавляющее большинство женщин, занимающихся проституцией в ФРГ, приезжают из Восточной Европы. В интервью DW комиссар полиции рассказал об условиях работы проституток в Германии.  

Секс со знаком качества: как в ФРГ хотят сертифицировать бордели

Немецкий союз работников секс-индустрии объявил о введении системы добровольной сертификации борделей. Берлинский корреспондент DW посетил первое заведение со знаком качества.  

Закон о защите секс-работников вступил в силу в Германии

Новый закон защищает проституток от эксплуатации и насилия, обязывает их проходить медосмотр, а владельцев борделей - обеспечивать условия для труда.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Сексуальное рабство - шокирующая правда о проституции  

Несбывшиеся мечты: беженцы в Германии и проституция  

Секс за деньги, или Легальная проституция в Швейцарии  

Сексуальное рабство в России - история девушки из Нигерии  

Также по теме

BdT Deutschland Hamburg | Bundesweiter Tag der offenen Tür in Bordellen

Секс во время короны: немецкие бордели провели день открытых дверей (фото) 17.07.2020

Многие бордели и секс-клубы в Германии после нескольких месяцев коронавирусного локдауна оказались на грани банкротства.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW