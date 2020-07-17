В Германии обанкротился один из крупнейших борделей Европы (фото)

Кельн • Этот 11-этажный эротический центр был открыт в Кельне в первой половине 1970-х годов после того, как здешние власти решили наконец-то навести порядок на одной из улочек в историческом центре города, где традиционно располагались многочисленные небольшие бордели. Этому предшествовали постоянные жалобы жителей квартала и частые конфликты, которые устраивали клиенты этих заведений. Плюс власти надеялись, что под одной крышей будет легче следить за соблюдением правил и поддерживать порядок.

Чтобы вывести оказание интимных услуг из центра Кельна, всего в нескольких километрах в районе Нойэренфельд на пустыре около железнодорожных путей было возведено это здание - бордель "Паша" (Pascha) на 120 номеров. Здесь также имелись бары, рестораны, парикмахерские и другая инфраструктура. Уже скоро бордель получил широкую известность и стал своего рода городской достопримечательностью. Особенно много посетителей до пандемии здесь бывало во время крупных международных ярмарок, проходивших в городе.

Бордель "Паша" в Кельне. Фотографии

Пандемия и проституция

Дамы, занимавшиеся проституцией в "Паше", работали самостоятельно, то есть официально снимали номера, платили налоги и так далее. Непосредственно в штате борделя насчитывалось около шестидесяти человек - охранников, барменов, массажистов, парикмахеров, слесарей, поваров, уборщиц. Весь этот обслуживающий персонал сейчас остался без работы - сотрудники уволены в рамках начатой в конце декабря процедуры банкротства.

Как сообщает информационное агентство dpa, причиной разорения одного из крупнейших борделей Европы стали последствия коронавирусной пандемии. Управляющая компания после начала второго локдауна оказалась больше не в состоянии оплачивать текущие расходы - шестизначную сумму в евро ежемесячно. Весенний и нынешний локдауны в Германии и ограничения, действовавшие между ними, особенно сильно ударили по всей этой отрасли. Легально оказывать такие услуги сейчас нельзя.

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