В Германии названы самые красивые федеральные земли (фото)

Берлин • У каждой из шестнадцати немецких федеральных земель есть свой шарм, свои привлекательные места и особенности. В каждой есть, что посмотреть, посетить, где отдохнуть... Но какая из них - самая красивая?

На этот вопрос ответили более 25 тысяч участников голосования на немецком туристическом сайте Travelbook.de. Блестящую победу с огромным отрывом одержала Бавария, набравшая 29 процентов. Далее следуют Баден-Вюртемберг (11 процентов) и Шлезвиг-Гольштейн (8 процентов).

Отпуск в Германии

Глядя на эти результаты, нетрудно предположить, куда поедут в отпуск нынешним летом жители Германии, если позволит обстановка. Пандемия коронавирусной инфекции продолжается. Путешествия за границу пока остаются под большим вопросом, так что немцы уже второй сезон подряд, скорее всего, продолжат более активно осваивать туристические цели в своей стране.

Итоги голосования

В первую пятерку также вошли Нижняя Саксония и Мекленбург - Передняя Померания, набравшие по 7 процентов. Замыкают список Берлин и Бремен, которые мало кто считает самыми красивыми федеральными землями Германии, что, однако, никак не умаляет их прочих туристических достоинств. Про каждую из немецких земель мы рассказывали в нашем специальном досье Достопримечательности немецких земель. Ниже можно посмотреть фотогалереи, посвященные тройке победителей.

Альпы, Октоберфест и не только Нойшванштайн

Достопримечательности Баварии Баварские Альпы В Баварских Альпах находится самая высокая гора Германии - Цугшпитце (Zugspitze, 2962 метра). На вершину можно добраться по одной из канатных или зубчатых дорог, что делают около 500 тысяч человек ежегодно. Рядом расположен город Гармиш-Партенкирхен - известный горнолыжный курорт. С мая по октябрь на вершине можно даже переночевать - в горной хижине "Мюнхенский дом".

Достопримечательности Баварии Мюнхенский Октоберфест Каждый год этот народный праздник в баварской столице посещают около шести миллионов человек. Пиво рекой, колбаски, цыплята на вертелах, кожаные штаны, один дирндль краше другого… По его примеру свои Октоберфесты проводят не только повсюду в Германии, но и в других странах мира. Первый Октоберфест состоялся 17 октября 1810 года в честь свадьбы будущего короля Людвига I и принцессы Терезы.

Достопримечательности Баварии Баварская столица Мюнхен Мюнхен - один из интереснейших городов Германии. Осмотр баварской столицы многие начинают с площади Мариенплац. Здесь находятся Новая и Старая ратуши, а также собор Фрауэнкирхе. Среди других обязательных пунктов программы - пивная "Хофбройхаус", дворец Нимфенбург, Английский сад. Среди музеев особое место занимают Пинакотеки и Немецкий музей - самый большой технический музей в мире.

Достопримечательности Баварии Мюнхенская "Бавария" Мюнхен - родной город самого успешного футбольного клуба Германии, у которого есть фанаты во всем мире. Свои домашние игры "Бавария" проводит на этом футуристическом стадионе - Allianz Arena, открытом в 2005 году. Для туристов и болельщиков регулярно проводятся экскурсии. Стадион рассчитан на 75 тысяч зрителей. Здесь также проходили матчи ЧМ-2006.

Достопримечательности Баварии Сказочный замок Нойшванштайн Нойшванштайн в 2015 году вошел в первую десятку самых популярных достопримечательностей Германии. Ежегодно в нем бывает около 1,4 миллиона человек. Это вряд ли бы понравилось королю Людвигу II, по воле которого его заложили в 1869 году. Монарх искал здесь уединения в мире мифов и легенд. Влюбленный в произведения Вагнера, он часто представлял себя в образе Рыцаря Лебедя - Лоэнгрина.

Достопримечательности Баварии Озеро Кёнигсзе Оно считается самым живописным из всех 200 баварских озер. "Королевское озеро" - Кёнигсзе (Königssee) находится на территории Национального парка Берхтесгаден. Главная архитектурная достопримечательность на его берегах - паломническая церковь Святого Варфоломея. Первое упоминание часовни на этом месте датировано 1134 годом. Свой нынешний облик храм приобрел в эпоху барокко.

Достопримечательности Баварии Ротенбург-об-дер-Таубер Небольшой баварский город Ротенбург-об-дер-Таубер (Rothenburg ob der Tauber), в котором живет всего около 11 тысяч человек, известен во всем мире. Здесь без дополнительных декораций можно снимать фильмы, действие которых происходит в Средние века. Атмосфера древних времен сохранилась в Ротенбурге наилучшим образом. Ежегодно его посещают более трех миллионов туристов.

Достопримечательности Баварии Маркграфский оперный театр Байройт известен во всем мире своим Вагнеровским фестивалем, но есть здесь еще одна выдающаяся достопримечательность. В Европе осталось немного прекрасно сохранившихся оперных театров XVIII века. Маркграфский оперный театр (Markgräfliches Opernhaus) в баварском городе Байройте 1744 года постройки - один из них. В 2012 году он был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Достопримечательности Баварии Кристкиндлесмаркт Нюрнберг - второй по численности населения город Баварии. Особого упоминания заслуживает здешний рождественский базар Кристкиндлесмаркт - самый известный и один из старейших в Германии. Свою историю он ведет с первой половины XVII века. Ежегодно его посещают около двух миллионов человек. Гостям со всего мира особенно нравится его средневековая атмосфера.

Достопримечательности Баварии Баварское гостеприимство Баварцы славятся своим радушием и гостеприимством. Не случайно именно они придумали место, где летом можно вместе неспешно пить пиво в прохладе и тени деревьев - пивные сады. Сегодня их здесь насчитывается около восьми сотен. Добро пожаловать! Автор: Керстин Шмидт, Максим Нелюбин



Шварцвальд, Гейдельберг и не только кулинарный рай

Достопримечательности Баден-Вюртемберга Штутгарт "Мы можем все, кроме литературного немецкого", - так звучит самоироничный слоган, используемый в имиджевых кампаниях Баден-Вюртемберга: "Wir können alles - außer Hochdeutsch". Местных жителей, действительно, можно смело считать патриотами своих диалектов. Баден-Вюртемберг славится своими ландшафтами, кухней и достопримечательностями. Знакомство начнем со столицы этой федеральной земли - Штутгарта.

Достопримечательности Баден-Вюртемберга Сделано в Баден-Вюртемберге Кстати, вместо немецкого слова "Land", то есть земля, жители этих мест предпочитают родное диалектное слово "Ländle". Баден-Вюртемберг - земля изобретателей и мастеров на все руки. Не случайно именно здесь были заложены основы современного автомобилестроения, о чем можно подробно узнать в штутгартском музее фирмы Mercedes-Benz. В этом же городе расположен музей еще одного автоконцерна - Porsche.

Достопримечательности Баден-Вюртемберга Фрайбург - ворота в Шварцвальд В регионе Брайсгау на границе со Шварцвальдом находится город Фрайбург, где особого внимания заслуживают готический собор и уютные улочки в историческом центре. Главную башню собора часто называют самой красивой башней христианства, цитируя слова одного известного искусствоведа. Фрайбург также считается экологической столицей Германии, благодаря многочисленным проектам по охране окружающей среды.

Достопримечательности Баден-Вюртемберга Шварцвальд Самый популярный туристический регион Баден-Вюртемберга - Шварцвальд. Около 20 миллионов ночевок ежегодно. Самая высокая точка Шварцвальда - гора Фельдберг (1493 м). Район, в котором она находится, является воздушным курортом, а также особо привлекателен для любителей походов и зимних видов спорта. Более подробно о достопримечательностях Шварцвальда - в нашей галерее по ссылке в конце текста.

Достопримечательности Баден-Вюртемберга Часы с кукушкой Они считаются символом Шварцвальда и всего Баден-Вюртемберга. Первые такие часы с кукушкой изготовили здесь в середине XVIII века. В общем и целом их традиционный вид сохранился до сих пор. Главными центрами производства являются Шонах и Триберг, где можно увидеть самые их большие экземпляры высотой по 15 метров. Те, которые можно увезти с собой, стоят от полусотни до почти двух тысяч евро.

Достопримечательности Баден-Вюртемберга Романтический Гейдельберг Этим городом восхищались многие писатели, поэты, художники и ученые. Среди них - Иоганн Вольфганг фон Гете и Марк Твен. Главный его символ - Гейдельбергский замок. Руины бывшей резиденции курфюрстов возвышаются над Старым городом и рекой Неккар. В Гейдельберге находится старейший немецкий университет. Он был основан в 1386 году. Город входит в число самых популярных туристических целей Германии.

Достопримечательности Баден-Вюртемберга Рейнские ландшафты Пойменные леса и луга Рейна в Баден-Вюртемберге представляют собой уникальную и почти нетронутую экологическую систему. В верхнем течении реки много стариц. Эти старые речные русла являются жизненным пространством многих исчезающих и редких видов растений и животных. Для любителей природы здесь проводятся экскурсии на плоскодонных рыбацких лодках.

Достопримечательности Баден-Вюртемберга Историческая резиденция Замок Гогенцоллерн считается родовым гнездом одноименной швабской династии и до сих пор находится в собственности этого рода. В XV-XVI веках его представители начали править в Бранденбурге и Пруссии, а в 1871 году заняли трон германских кайзеров. Замковая крепость на этом месте была возведена в XI веке. Сейчас ежегодно здесь бывает около 300 тысяч посетителей.

Достопримечательности Баден-Вюртемберга Кулинарный рай В Баден-Вюртемберге умеют вкусно готовить - не только просто, по-домашнему, но и на мировом уровне для самой изысканной публики. Почти восемьдесят здешних ресторанов отмечены звездами путеводителя "Мишлен". По этому показателю Баден-Вюртемберг находится на первом месте в Германии. В небольшом шварцвальдском Байрсброне работают сразу два 3-звездочных ресторана и еще один, получивший две звезды.

Достопримечательности Баден-Вюртемберга Боденское озеро Боденское озеро - третье по площади озеро в Центральной Европе. Оно находится в альпийских предгорьях на границе Германии, Австрии и Швейцарии. Регион отличается мягким климатом. Среди его достопримечательностей особой популярностью пользуются цветочный остров Майнау, включенный в список Всемирного наследия монастырский остров Райхенау, города Линдау и Констанц, а также замок Меерсбург. Автор: Элизабет Йорк фон Вартенбург, Максим Нелюбин



Ваттовое море, викинги и не только Зюльт