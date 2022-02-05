В Германии назвали запрет DW в РФ попыткой запугивания иностранных СМИ

В Германии не утихает возмущение решением российских властей запретить вещание немецкой медиакомпании Deutsche Welle (DW) на территории РФ. Позиция Москвы является попыткой запугивания иностранных средств массовой информации, заявила госминистр по вопросам культуры и СМИ Клаудия Рот (Claudia Roth) в интервью изданию Augsburger Allgemeine, опубликованном в субботу, 5 февраля. "Речь идет о массивной и, по-нашему мнению, совершенно не оправданной эскалации", - отметила она. Вместо атаки на свободу выражения мнений необходим диалог, добавила Рот.

Недопустимо сравнивать действия германского регулятора в отношении телеканала RT DE и запрет на вещание DW в России, подчеркнула госминистр. "Вопрос с лицензией не затрагивает свободу работы прессы", - отметила Рот. Однако без лицензии в Германии запрещено вести трансляции, это правило действует для всех медиакомпаний, объяснила она.

Россия осознанно затрудняет диалог между нашими странами и лишает своих жителей информации, считает заместитель председателя бундестага Катрин Гёринг-Эккардт (Katrin Göring-Eckardt). Ограничение свободы СМИ российскими властями неприемлемо, заявила она изданиям Redaktionsnetzwerk Deutschland. Москве следует отозвать запрет и "не превращать трудности с получением лицензии RT DE в дезинформацию", добавила Гёринг-Эккардт.

Москва запретила вещание Deutsche Welle на территории России

Российские власти 3 февраля запретили вещание Deutsche Welle и лишили аккредитации ее российских корреспондентов. Кроме того, Москва намерена включить DW в список СМИ-"иностранных агентов". Сделано это в ответ на запрет спутниковой и онлайн-трансляции российского телеканала RT DE в Германии.

Комиссия по лицензированию и надзору (ZAK) - орган земельных регуляторов радио- и телепрограмм в Германии - приняла соответствующее решение 1 февраля и мотивировала его отсутствием у RT DE лицензии на трансляцию в ФРГ, необходимой в соответствии с действующим "Государственным законом о модернизации положения о СМИ в Германии".

В то же время сайт RT, включая его немецкоязычную версию, продолжает работать на территории ФРГ без ограничений, а сотрудники редакции свободно осуществляют журналистскую деятельность в Германии.

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