 В Германии назвали запрет DW в РФ попыткой запугивания иностранных СМИ | Новости из Германии о Германии | DW | 05.02.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

В Германии назвали запрет DW в РФ попыткой запугивания иностранных СМИ

Вместо атаки на свободу выражения мнений России нужно наладить диалог с ФРГ, указала госминистр по вопросам культуры и СМИ Рот.

Логотип DW и храм Василия Блаженного в Москве

В Германии не утихает возмущение решением российских властей запретить вещание немецкой медиакомпании Deutsche Welle (DW) на территории РФ. Позиция Москвы является попыткой запугивания иностранных средств массовой информации, заявила госминистр по вопросам культуры и СМИ Клаудия Рот (Claudia Roth) в интервью изданию Augsburger Allgemeine, опубликованном в субботу, 5 февраля. "Речь идет о массивной и, по-нашему мнению, совершенно не оправданной эскалации", - отметила она. Вместо атаки на свободу выражения мнений необходим диалог, добавила Рот.

Недопустимо сравнивать действия германского регулятора в отношении телеканала RT DE и запрет на вещание DW в России, подчеркнула госминистр. "Вопрос с лицензией не затрагивает свободу работы прессы", - отметила Рот. Однако без лицензии в Германии запрещено вести трансляции, это правило действует для всех медиакомпаний, объяснила она.

Россия осознанно затрудняет диалог между нашими странами и лишает своих жителей информации, считает заместитель председателя бундестага Катрин Гёринг-Эккардт (Katrin Göring-Eckardt). Ограничение свободы СМИ российскими властями неприемлемо, заявила она изданиям Redaktionsnetzwerk Deutschland. Москве следует отозвать запрет и "не превращать трудности с получением лицензии RT DE в дезинформацию", добавила Гёринг-Эккардт.

Москва запретила вещание Deutsche Welle на территории России

Российские власти 3 февраля запретили вещание Deutsche Welle и лишили аккредитации ее российских корреспондентов. Кроме того, Москва намерена включить DW в список СМИ-"иностранных агентов". Сделано это в ответ на запрет спутниковой и онлайн-трансляции российского телеканала RT DE в Германии.

Комиссия по лицензированию и надзору (ZAK) - орган земельных регуляторов радио- и телепрограмм в Германии - приняла соответствующее решение 1 февраля и мотивировала его отсутствием у RT DE лицензии на трансляцию в ФРГ, необходимой в соответствии с действующим "Государственным законом о модернизации положения о СМИ в Германии".

В то же время сайт RT, включая его немецкоязычную версию, продолжает работать на территории ФРГ без ограничений, а сотрудники редакции свободно осуществляют журналистскую деятельность в Германии.

Смотрите также:

  • Вьетнамский солдат наблюдает за действиями фотожурналиста

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    Вьетнам, 175-е место: арест за критику режима

    Независимых СМИ во Вьетнаме нет. Единолично правящая Коммунистическая партия диктует журналистам, как и о чем писать. Издатели, редакторы и журналисты по большей части и сами состоят в Компартии. В последнее время в центре внимания властей все чаще оказываются блогеры. Тех, кто бросает вызов коммунистической монополии на право выражать свое мнение, пытаются заставить замолчать арестами.

  • Китайские полицейские дискутируют с группой журналистов

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    Китай, 176-е место: территория несвободы

    По мнению "Репортеров без границ", Китай можно назвать крупнейшей тюрьмой под открытым небом для блогеров и журналистов. Власти КНР оказывают массовое давление на инакомыслящих, в том числе и на сотрудников иностранных СМИ. Целые области Китая остаются для них закрытыми, их работа подвергается цензуре, а собеседники и партнеры по интервью нередко оказываются за решеткой.

  • Сирийский город Дурон

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    Сирия, 177-е место: под пулями

    С начала гражданской войны в Сирии подверглись преследованиям и погибли многочисленные представители СМИ. Организация "Репортеры без границ" уже несколько лет подряд причисляет режим Башара Асада к врагам свободы прессы. Однако и радикальная группировка "Фронт Аль-Нусра", противостоящая Асаду, и боевики так называемого "Исламского государства" убивают, похищают и шантажируют журналистов.

  • Туркменская пара перед экраном телевизора

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    Туркмения, 178-е место: мнимая независимость

    Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов владеет всеми СМИ в стране. Исключение составляет лишь газета "Рысгал", но и ее издатели должны согласовывать каждый выпуск. После того, как в 2013 году в стране был принят закон "о СМИ", декларирующий свободу медиа и недопустимость цензуры, население получило доступ к зарубежным СМИ. Однако и интернет контролируется правительством.

  • Ким Чен Ын выступает перед журналистами

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    КНДР, 179-е место: диктатор диктует правила

    Свободы прессы нет и в Северной Корее. Руководство КНДР во главе с Ким Чен Ыном (на фото) держит под контролем все, что пишут местные газеты и журналы. Теле- и радиоприемники населения настроены исключительно на государственных вещателей. Любой, кто осмелится высказать мнение, отличное от мнения партии, попадает в так называемые "лагеря трудового перевоспитания" - вместе со всеми членами семьи.

  • Фоторепортер в Эритрее

    Рейтинг стран от "Репортеров без границ": свободе слова здесь не место

    Эритрея, 180-е место: КНДР по-африкански

    Организация "Репортеры без границ" поместила на последнее место в рейтинге свободы прессы Эритрею. По мнению правозащитников, в этой стране действует наихудший для СМИ режим. Из-за гонений и притеснений многие журналисты вынуждены покидать родину. О реальной ситуации в стране население Эритреи может узнать лишь посредством вешающего из Парижа Radio Erena.

    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


Смотреть видео 04:53

Политологи считают запрет на вещание DW в России свидетельством давления на СМИ (04.02.2022)

Контекст

Франция осудила запрет вещания DW в России

"Свобода информации - это основное право, которое следует защищать везде", - говорится в заявлении МИД Франции.  

"Нельзя сравнивать с RT DE": что пишут СМИ Германии о запрете DW в РФ

После запрета трансляции RT DE в Германии Россия запретила вещание DW. Это вызвало волну критики в немецких СМИ. В обзоре DW - самые яркие высказывания.  

ЕС: Решение властей России запретить вещание DW безосновательно

В Евросоюзе считают решение Москвы запретить вещание DW в стране неприемлемым и безосновательным. Петер Стано подчеркнул, что ситуацию с RT DE нельзя сравнивать с работой DW в России.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Жесткая реакция немецких политиков на решение Кремля запретить DW вещать в России (04.02.2022)  

Петер Лимбург: "DW усилит вещание о России" (03.02.2022)  

Реклама

Самые читаемые

Токаев проводит кадровые перестановки. Олигархи готовы к бунту?  

Герхарда Шрёдера призвали отказаться от офиса и сотрудников в Берлине  

"Меры против DW необоснованны". Как канцлер ФРГ отреагировал на запрет РФ  