Франция осудила запрет вещания DW в России

Франция осудила Россию за запрет вещания немецкой медиакомпании Deutsche Welle на территории РФ. "Свобода информации - это основное право, которое следует защищать везде, и для Франции оно имеет фундаментальное значение. Право на свободное выражения мнения и свободу прессы действует везде, в России или других частях мира", - говорится в заявлении французского МИДа, опубликованном вечером в пятницу, 4 февраля. Франция выразила солидарность с Германией и сотрудниками московского бюро DW, которое было закрыто по решению властей РФ "без каких-либо правовых оснований".

Москва запретила вещание Deutsche Welle на территории России

Российские власти 3 февраля запретили вещание Deutsche Welle (DW) и пригрозили лишить аккредитации ее российских корреспондентов. Москва также намерена включить DW в список СМИ-"иностранных агентов". Сделано это в ответ на запрет спутниковой и онлайн-трансляции российского телеканала RT DE в Германии.

Комиссия по лицензированию и надзору (ZAK) - орган земельных регуляторов радио- и телепрограмм в Германии - приняла соответствующее решение 1 февраля и мотивировала его тем, что RT DE не имеет лицензии на трансляцию в ФРГ, необходимую в соответствии с действующим "Государственным законом о модернизации положения о СМИ в Германии".

В то же время сайт RT, включая его немецкоязычную версию, продолжает работать без ограничений на территории ФРГ, а сотрудники редакции свободно осуществляют журналистскую деятельность в Германии.

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