 Франция осудила запрет вещания DW в России | Новости из Германии о Германии | DW | 05.02.2022

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Германия

Франция осудила запрет вещания DW в России

"Свобода информации - это основное право, которое следует защищать везде", - говорится в заявлении МИД Франции.

Микрофон с логотипом Deutsche Welle

Франция осудила Россию за запрет вещания немецкой медиакомпании Deutsche Welle на территории РФ. "Свобода информации - это основное право, которое следует защищать везде, и для Франции оно имеет фундаментальное значение. Право на свободное выражения мнения и свободу прессы действует везде, в России или других частях мира", - говорится в заявлении французского МИДа, опубликованном вечером в пятницу, 4 февраля. Франция выразила солидарность с Германией и сотрудниками московского бюро DW, которое было закрыто по решению властей РФ "без каких-либо правовых оснований".

 

Москва запретила вещание Deutsche Welle на территории России

Российские власти 3 февраля запретили вещание Deutsche Welle (DW) и пригрозили лишить аккредитации ее российских корреспондентов. Москва также намерена включить DW в список СМИ-"иностранных агентов". Сделано это в ответ на запрет спутниковой и онлайн-трансляции российского телеканала RT DE в Германии. 

Комиссия по лицензированию и надзору (ZAK) - орган земельных регуляторов радио- и телепрограмм в Германии - приняла соответствующее решение 1 февраля и мотивировала его тем, что RT DE не имеет лицензии на трансляцию в ФРГ, необходимую в соответствии с действующим "Государственным законом о модернизации положения о СМИ в Германии". 

В то же время сайт RT, включая его немецкоязычную версию, продолжает работать без ограничений на территории ФРГ, а сотрудники редакции свободно осуществляют журналистскую деятельность в Германии.

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    Политическая деятельность - понятие растяжимое

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  • Города и регионы в России, где зарегистрировано наибольшее число некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами.

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    В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО

    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

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    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


 

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