В Германии изменения климата боятся сильнее войн, терактов и коронавируса

Немцы видят наибольшую угрозу в изменении климата, осуждают действия РФ в украинском конфликте и поддерживают интеграцию в ЕС. О других данных опроса, посвященного оценкам угроз и политики безопасности, - DW.
Чего больше всего боятся немцы и как относятся к разного рода угрозам для своей безопасности? Тема эта многоуровневая и сложная - ведь помимо военных конфликтов то и дело происходят теракты, а экономические трудности для кого-то порой не столь страшны как хакерские атаки или фейковые новости. Кроме того, вот уже почти два года пандемия коронавируса определяет мировую повестку дня, а борьба с изменением климата закрепилась в ней уже давно и прочно.
Чтобы разобраться, какие угрозы жители Германии воспринимают особенно остро и что у них вызывает наибольшую тревогу, социологическая служба Infratest dimap по заказу фонда имени Конрада Аденауэра (Konrad-Adenauer-Stiftung), близкого к правящей партии ХДС, провела в середине января опрос, результаты которого были обнародованы 13 октября. В ходе исследования (по телефону опрошено 1003 респондента, имеющих право голоса и старше 18 лет) изучалось также отношение немцев к Евросоюзу, НАТО и России. О самых интересных результатах - DW.
Прежде всего, стоит отметить, что с личной защищенностью у немцев, по их мнению, все в порядке - 72% опрошенных заявили, что чувствуют себя полностью или в достаточной степени в безопасности, и лишь 8% дали противоположный ответ. Безопаснее всего ощущают себя сторонники Левой партии (87%), а менее всего - поддерживающие правопопулистскую "Альтернативу для Германии" (45%).
Самой большой угрозой респонденты назвали изменение климата - оно вызывает сильный или очень сильный страх у 67%. Только на втором месте - хотя исследование проводилось в разгар второй волны пандемии - последствия коронавируса (62%), за которыми следует теракт со стороны правых экстремистов (59%). Экономический кризис (45%) - на девятом месте, а ксенофобия (55%) воспринимается как опасность значительно большим числом опрошенных, чем приток мигрантов в Германию (23%).
Примечательно, что распространение ложной информации через масс-медиа и интернет вызывает сильный или очень сильный страх у намного большего процента немцев (56%, четвертое место), чем хакерские атаки на системы жизнеобеспечения (23%), например на систему электроснабжения. При этом опасность глобальной гонки вооружений оказалась на одном уровне с похищением важных данных хакерами - 49% и 51% соответственно.
А вот международные угрозы для опрошенных, как выяснилось, играют относительно второстепенную роль. Напряженность в отношениях между Европой и Россией и между Европой и Китаем не уступает тут тревогам, связанным с проблемами миграции. По всем этим трем поводам сильный или очень сильный страх испытывают 24% респондентов. Любопытно, что больше всего конфликты с Россией беспокоят тех участников исследования, которых являются сторонниками СДПГ (31%), а меньше всего - голосующих за либеральную СвДП (9%).
Исследование подтвердило широкую поддержку немцами Евросоюза, который воспринимается ими как проект мира и благосостояния: 72% респондентов ассоциируют ЕС с миром, 56% - с безопасностью и 52% - с процветанием. Поэтому неудивительно, что 79% участников опроса считают, что европейская интеграция должна продолжаться, а страны-члены ЕС - вместе расти и развиваться.
Также преимущественно позитивно оценивают немцы НАТО - три четверти опрошенных считают, что членство в альянсе повышает безопасность Германии. Каждый пятый придерживается точки зрения, что ФРГ должна действовать согласованно с США в вопросах внешней политики, 41% частично разделяет это мнение, а 38% настроены в разной степени антианлантистки. Опрос проводился за несколько месяцев до провального завершения миссии НАТО в Афганистане, однако эксперты фонда Аденауэра, ссылаясь на данные последних опросов, отмечают, что афганское фиаско оказало лишь кратковременное воздействие на общественное мнение в Германии.
В ответе на вопрос, какая страна является надежным партнером Берлина, США намного опережают другие государства. 40% полностью или частично согласились с тем, что Соединенные Штаты - именно такой партнер. Россию им считают 15% респондентов, Китай - 12%, Турцию - 3%.
Членство в ЕС и НАТО, вероятно, сильно влияет на то, что только незначительное меньшинство немцев - 15% - в разной степени опасается военного нападения на их страну. Одновременно мнение о том, что Германия должна лучше понимать интересы других государств в сфере безопасности, не слишком популярно, по крайней мере, когда речь идет о США, России, Китае и Турции. Полностью или частично его разделяют в отношении этих стран соответственно 27%, 21%, 13% и 10% опрошенных.
Не исключено, что на отношении к России сказалось негативное восприятие в Германии отдельных внешнеполитических шагов Москвы. Так, 73% респондентов (55% - полностью и 18% - частично) заявили, что осуждают военные действия России в украинском конфликте в Крыму (именно такова была формулировка вопроса при опросе). Противоположный ответ дали в сумме всего 8%.
С другой стороны, возможное обострение конфронтации с РФ большинство немцев, судя по всему, не привлекает - лишь 26% опрошенных согласны, что НАТО должен иметь сильное военное присутствие в Восточной Европе на границе альянса с Россией. При этом целиком или частично с этим утверждением не согласны 44%. И ровно такой же процент опрошенных выступают за тесное или очень тесное сотрудничество с Россией в области политики безопасности. За менее тесное сотрудничество - 42%.
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