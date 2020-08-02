У президента Германии поселился дикий лис. Теперь ему ищут имя (фото)

Берлин • В этом дворце в центре Берлина федеральный президент Германии работает, встречается с главами государств и правительств, принимает верительные грамоты от новых послов, передает свидетельства о назначении на должность или окончании полномочий канцлеру и министрам, вручает награды, подписывает законы, записывает традиционные обращения к Рождеству и выполняет другие свои конституционные и прочие обязанности. Однако речь сегодня - не об этом.

"Настоящий хозяин дворца"

Дворец Бельвю находится посреди парка. В этом парке некоторое время назад обосновался лис. Лисиц в Берлине живет достаточно много, мы об этом уже писали - причем, не так давно. В последние дни уходящего года глава государства посвятил этому президентскому лису пост в своем инстаграме.

Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) даже назвал его "настоящим хозяином дворца" Бельвю. Однако до сих пор лис проживал на этой особо охраняемой территории без имени, что теперь будет исправлено. В своем сообщении в инстаграме (@bundespraesident.steinmeier) президент попросил подписчиков присылать свои предложения. Пост получил уже более 17 тысяч лайков и несколько тысяч комментариев.

Дворец Бельвю в Берлине. Фотографии

Дворец Бельвю в Берлине - резиденция федерального президента Германии

Франк-Вальтер Штайнмайер вместе со своей супругой Эльке Бюденбендер в парке дворца Бельвю

Федеральный лис и другие предложения

Все комментарии мы не осилили, но среди предложений упомянем Bundesfuchs Steini - Федеральный лис Штайни, еще один такой вариант - Bufu (от BUndesFUchs), Belle-Fox, Theodor - в честь первого президента ФРГ Теодора Хойса, Willi - в часть канцлера Вилли Брандта, Konni - в честь канцлера Конрада Аденауэра, Humboldt - в честь Александра фон Гумбольдта и даже Его Лисичество - His Foxness.

Смотрите также: