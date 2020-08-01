Дикий лис из берлинского района Кройцберг осваивает Instagram (фото)

Берлин • Сколько диких лисиц проживает на территории Берлина, примерно 60 процентов площади которого приходится на парки и другие зеленые массивы, точно сказать сложно. От нескольких сотен - до нескольких тысяч. Самим этим фактом здесь уже давно никого не удивишь.

Одинокий лис с Бергманштрассе

Одна из них, вернее - один, сейчас привлек к себе особое внимание, потому что в начале нынешнего лета стал активно вести аккаунт в Instagram, доверив, правда, это хлопотное дело своему другу - 33-летнему дизайнеру из района Кройцберг.

Бергманский лис (@bergmannfuchs), взявший себе творческий псевдоним по названию родной улицы, охотно и терпеливо позирующий на камеру, собрал уже более двух тысяч подписчиков и даже стал героем сюжета утренней информационно-развлекательной передачи на первом общегерманском телеканале ARD. Среди подписчиков даже есть целая спортивная команда - гандбольный клуб "Фюксе Берлин" (нем. Füchse Berlin), то есть "Лисицы Берлина".

Городские лисицы - мастера выживания

Как отмечает агентство dpa, корреспондент которого сделала эти фотографии в Кройцберге, вопросы о своей частной жизни он всегда отставляет без ответа, но охотно комментирует лисьи будни, например, отменное качество органических куриных яиц, которыми очень любит полакомиться. Также не прочьпофилософствовать на разные жизненные темы. Вполне мог бы сыграть роль Лиса в экранизации "Маленького принца".

Бергманский лис - мастер выживания в городской среде и способен адаптироваться в меняющихся условиях, как и другие его сородичи. Они способны сами о себе заботиться, поэтому эксперты настоятельно рекомендуют не подкармливать этих городских обитателей, но и не мешать им добывать себе пропитание.

Смотрите также:

Дикие животные - не редкость в немецких городах