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Супермаркет в МюнхенеФото: FrankHoermann/SVEN SIMON/picture alliance
ПолитикаГермания

В Германии инфляция снижается второй месяц подряд

Сергей Ромашенко
36 мин. назад

Инфляция в ФРГ остается на высоком уровне, но ее темпы снижаются. В апреле основной причиной роста дороговизны стало дальнейшее повышение цен на продукты питания.

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Инфляция в Германии в апреле снизилась второй месяц подряд, но остается на высоком уровне. В минувшем месяце рост этого показателя в ФРГ составил в годовом исчислении 7,2 процента, сообщило в среду, 10 мая, Федеральное статистическое ведомство, подтвердив тем самым свои первые оценки, сделанные в конце апреля. Месяцем ранее - в марте - прирост инфляции составил 7,4 процента.

Основной причиной нового роста стоимости жизни в Германии в апреле стало дальнейшее удорожание продуктов питания, хотя и не столь значительное, как прежде. Особенно сильно повысились цены на молочные продукты (34,8 процента), хлеб (21,3), рыбу (19,7) и сахар (19,6 процента).

Рост цен на энергию

Продукты энергетики в апреле подорожали на 6,8 процента - ниже общего уровня инфляции. В то же время стоимость энергии для домохозяйств выросла в среднем на 21,1 процента. Особенно сильно повысились в годовом исчислении цены на газ (33,8 процента), дрова (29,8) и электроэнергию (15,4 процента). В то же время легкий мазут и горючее подешевели соответственно на 21,8 и 9,4 процента.

В случае с энергией еще в марте особенно сильно проявился так называемый базовый эффект - искажение показателя ежемесячной инфляции в результате аномально высокого или низкого уровня инфляции в месяце прошлого года: в годовом исчислении цены на природный газ, нефть и другие продукты в марте подорожали сравнительно немного (3,5 процента), поскольку в марте 2022 года они повысились особенно сильно на фоне российского вторжения в Украину.

Инфляция в Германии без учета цен на энергию и продовольствие составила в апреле 5,8 процента.

Смотрите также:

Рост инфляции в Германии

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