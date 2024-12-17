  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
В фокусе
Выборы в ГерманииВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
Последние аудиоПоследние видео
ЗдоровьеГермания

В Германии есть заразившиеся опасным штаммом вируса mpox

Олег Соколенко
17 декабря 2024 г.

В Германии выявлено уже несколько случаев заражения опасным вариантом Ib вируса оспы обезьян. Одну школу рядом с Кельном закрыли из-за этого на карантин. Ученые говорят, что риск для населения остается низким.

https://p.dw.com/p/4oEAn
Частицы вируса mpox в инфицированной клетке
Частицы вируса mpox в инфицированной клеткеФото: National Institute of Allergy and Infectious Diseases/AP/picture alliance

В Германии выявлено уже несколько случаев заражения опасным вариантом Ib вируса mpox (также известного как оспа обезьян). Одну школу в городе Рёсрат в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия закрыли на карантин в связи с болезнью двух учеников, остальные школьники из нее переведены на дистанционное обучение, сообщило в понедельник, 16 декабря, агентство dpa.

Кроме этих двух детей, вирусом mpox субклады Ib клады I заразились еще двое членов той же семьи. Предположительно, один из них "привез" болезнь из своей поездки в Африку и заразил ею родных. Сейчас все четверо находятся на карантине.

Институт имени Роберта Коха (RKI) в Берлине риск заразиться опасным штаммом оспы обезьян для жителей Германии по-прежнему оценивает как "низкий". "Для передачи mpox необходим тесный физический контакт", - заявили в институте. При этом медики добавили, что внимательно следят за ситуацией и готовы корректировать свою оценку.

Первый случай заражения вариантом Ib вируса Mpox в ФРГ был зафиксирован в октябре в Кельне. Заболевший также был помещен в карантин. Предположительно, он тоже заразился во время поездки в Африку.

ВОЗ объявила распространение mpox чрезвычайной ситуацией

Первый случай заболевания человека оспой обезьян был зафиксирован в Демократической Республике Конго (ДРК) в 1970 году. С тех пор регистрировалось несколько вспышек этой болезни сначала в Африке, а с 2022 года - и в других частях мира. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с января 2022-го по август 2024-го более чем в 120 странах было зафиксировано свыше 100 тыс. лабораторно подтвержденных случаев заболевания, более 220 пациентов умерли.

Штамм Ib считается более заразным, чем другие виды обезьяньей оспы, и чаще приводящим к летальному исходу. Он появился в ДРК и с середины 2024 года начал распространяться также в других странах.

14 августа ВОЗ объявила в связи с этим глобальную чрезвычайную ситуацию в сфере общественного здравоохранения. Первое заражение вирусом mpox Ib за пределами Африки было зафиксировано в середине августа в Швеции. После этого Европейский центр по профилактике заболеваний и борьбе с ними (ECDC) повысил уровень риска, связанного с оспой обезьян, с "низкого" до "умеренного".

Симптомы заболевания mpox - тошнота, высокая температура, сыпь, зуд и боль в мышцах. Против оспы обезьян разработаны вакцины; в RKI говорят, что они эффективны и для борьбы с кладой I этого вируса.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Человек открывает дверь с помощью приспособления, которое позволяет не касаться ладонью дверной ручки

Изобретательность и смекалка - в борьбе с коронавирусом

Изобретательность и смекалка - в борьбе с коронавирусом

Некоторое время нам придется жить при пандемии COVID-19. Хорошо, что сейчас появилась масса идей, облегчающих нашу повседневную жизнь. О самых интересных примерах - галерея DW.
Общество12 мая 2020 г.12 фото
external

Коронавирус - предвестник эпохи пандемий? (25.10.2021)

Коронавирус - предвестник эпохи пандемий? (25.10.2021)

Жертвами коронавируса по всей планете уже стали почти пять миллионов человек. В то время как одни страны говорят, что практически справились с пандемией, в других - ситуация лишь усугубляется. Эксперты говорят, что все это только начало новой эпохи.
Здоровье25 октября 2021 г.02:22 мин.
Ребенок с высокой температурой

Оспа, гепатит, ковид: немецкие врачи о том, что ждет наших детей

Оспа, гепатит, ковид: немецкие врачи о том, что ждет наших детей

В Европе растет число заражений оспой обезьян. У детей прививки от оспы нет. Последний раз в Еропе ее делали в 1970-х. Ждет ли нас новая пандемия? DW обратилась в Немецкое общество детской и подростковой медицины (DGKJ).
Здоровье1 июня 2022 г.
Показать еще