В Швеции зафиксирован первый вне Африки случай оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что инфекционное заболевание у пациента в Швеции вызвано вирусом mpox. В Стокгольме уточнили, что его заражение новым штаммом Clade Ib произошло в Африке.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что инфекционное заболевание у пациента в Швеции вызвано вирусом mpox (ранее известного как "оспа обезьян"), подчеркнув, что заражение пациента новым штаммом вируса - Clade Ib - произошло в Африке. Об этом сообщила в четверг, 15 августа, британская медиакомпания ВВС, уточнив, что в настоящее время пациент находится под наблюдением медиков и проходит лечение. Другие страны пока не сообщали о выявлении вируса mpox.

Накануне ВОЗ объявила самый высокий уровень опасности в связи с распространением вируса в Африке, назвав вспышку "чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение". Вирус mpox передается человеку от зараженных животных, но может также передаваться от человека к человеку через физический контакт. Симптомы заражения включают в себя лихорадку, мышечные боли, а также кожную сыпь с гнойными прыщами и волдырями.

В нескольких странах Африки - вспышка заболевания

В Бурунди, Кении, Руанде и Уганде, где ранее не было зафиксировано распространение mpox, выявлено 90 случаев заражения вариантом вируса 1b, который характеризуется более тяжелым течением заболевания и приводит к большему числу смертей, чем предыдущий вариант. В Демократической Республике Конго зарегистрировано уже более 14 тысяч инфицированных, 524 человека скончались, сообщала ВОЗ 14 августа.

В общей сложности в текущем году 13 африканских странах было зафиксировано 17 тысяч случаев заражения mpox, что в 2,6 раза больше, чем за тот же период 2023 года, передает агентство Reuters.

Летом 2022 года ВОЗ уже объявляла вспышку оспы обезьян "чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения, имеющей международное значение". На тот момент число случаев инфицирования вариантом вируса 2b в 75 странах и территориях мира достигло более 16 тысяч, а большинство заражений было выявлено в Европе и Америке, в основном среди мужчин, имевших однополые сексуальные контакты. Режим ЧС был отменен в мае 2023 года.