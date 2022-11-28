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Ампула с вакциной против оспы обезьян (mpox)Фото: Richard Vogel/AP Photo/picture alliance
ЗдоровьеЕвропа

ВОЗ из-за расистских высказываний переименовала оспу обезьян

Анна Мельникова
54 мин. назад

В классификаторы в качестве синонима оспы обезьян войдет название mpox. ВОЗ рекомендует использовать его, чтобы не создавать контекст для расизма и стигматизации.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) введет в международные классификаторы новое название для оспы обезьян: mpox (от monkeypox - "обезьянья оспа"). Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщается в пресс-релизе организации.

Такое решение ВОЗ приняла из-за расистских и стигматизирующих высказываний, сопровождающих старое название. Mpox будет использоваться как равнозначный аналог оспы обезьян в течение года, пока прежний термин не выйдет из употребления. 

"Синоним mpox будет включен в онлайн-версию МКБ-10 в ближайшие дни. Он станет частью официальной версии МКБ-11 2023 года, которая является текущим глобальным стандартом для медицинских данных, клинической документации и статистики. Термин "обезьянья оспа" останется доступным для поиска в МКБ, чтобы соответствовать исторической информации", - говорится в релизе.

Подбирая новое название, эксперты ВОЗ учитывали множество факторов, в том числе удобство произносимости на разных языках, простоту поиска, отсутствие зоологических или географических ассоциаций. Термин "оспа обезьян" появился в 1970 году после того, как вирус, вызывающий заболевание, обнаружили у содержащихся в неволе макак. Рекомендации ВОЗ по наименованию болезней были разработаны лишь через несколько десятилетий - в 2015 году. Они предписывают подбирать названия так, чтобы минимизировать риски негативного влияния на коммуникацию людей.

Вспышка оспы обезьян

В 2022 году вспышку оспы обезьян зафиксировапи во многих страха мира, наибольшее число заражений приходится на США, Испанию и Бразилию. ВОЗ в связи с этим объявила распространение вируса "чрезвычайной ситуацией международного значения". Основные симптомы заболевания - высокая температура, сыпь, воспаленные лимфоузлы, боли в мышцах, слабость. Как правило, за две-четыре недели человеческий организм справляется с вирусом, но в редких случаях возможен летальный исход.

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