В ЕС повысили уровень угрозы вируса оспы обезьян

Европейский центр по профилактике заболеваний и борьбе с ними (ECDC) повысил уровень риска, связанного с вирусной инфекцией mpox (ранее известной как оспа обезьян), в отношении широких слоев населения и путешественников в районах, где были зафиксированы случаи заболевания, с "низкого" до "умеренного". Об этом сообщает расположенный в Стокгольме ECDC в пятницу, 16 августа.

"Из-за тесных связей между Европой и Африкой мы должны быть готовы к новым "завезенным" случаям заражения штаммом вируса Clade 1", - приводит агентство Reuters слова главы ведомства Памелы Ренди Вагнер.

Заражение вирусом mpox пациента в Швеции

15 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила случай заражения пациента в Швеции новым штаммом вируса mpox - Clade Ib, подчеркнув, что заражение произошло в Африке.

Ранее ВОЗ объявила самый высокий уровень опасности в связи с распространением вируса в Африке, назвав вспышку "чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение".

О вирусе mpox

Вирус mpox передается человеку от зараженных животных, а также от человека к человеку через физический контакт. Симптомы заражения включают лихорадку, мышечные боли и кожную сыпь с гнойными прыщами и волдырями.

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Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах (Karl Lauterbach), комментируявыявление случая инфицирования mpox в Швеции, подчеркнул, что для населения ФРГ в данный момент этот вирус не представляет серьезной угрозы. "Случай в Швеции ничего не изменит в оценке риска для Германии и Европы", - заявил Лаутербах.

Распространение заболевания mpox в Африке

В Бурунди, Кении, Руанде и Уганде, где ранее не было зафиксировано распространение mpox, к 15 августа было выявлено 90 случаев заражения вариантом вируса 1b, который характеризуется более тяжелым течением заболевания и приводит к большему числу смертей, чем предыдущий вариант. В Демократической Республике Конго зарегистрировано уже более 14 тысяч инфицированных, 524 человека скончались, сообщала ВОЗ 14 августа. С января 2023 года в стране было зарегистрировано 27 тысяч случаев заражения, более 1100 случаев - в основном среди детей - имели летальный исход.

В общей сложности в текущем году в 13 африканских странах было зафиксировано 17 тысяч случаев заражения mpox - в 2,6 раза больше, чем за тот же период 2023 года, передает агентство Reuters.

Летом 2022 года ВОЗ уже объявляла вспышку оспы обезьян "чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения, имеющей международное значение". На тот момент число случаев инфицирования вариантом вируса 2b в 75 странах и территориях мира достигло более 16 тысяч. Большинство заражений было выявлено в Европе и Америке, в основном среди мужчин, имевших однополые сексуальные контакты. Режим ЧС был отменен в мае 2023 года.