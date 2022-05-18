 В Германии число работающих достигло уровня до пандемии | Новости из Германии о Германии | DW | 18.05.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

В Германии число работающих достигло уровня до пандемии

В первом квартале 2022 года в Германии работали 45,1 млн человек - на 0,5 процента больше, чем в предыдущем квартале и на 0,1 процента больше, чем в конце 2019 года.

Сотрудники одной из фирм в Ремшайде

Сотрудники одной из фирм в Ремшайде

Показатель занятости в Германии впервые достиг уровня, наблюдавшегося до начала пандемии в начале 2020 года. В первом квартале 2022 года в ФРГ работали около 45,1 миллиона человек, что на 217 тысяч (0,5 процента) больше, чем в четвертом квартале 2021-го, сообщило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене по итогам предварительных расчетов. 

В сравнении с четвертым кварталом 2019 года - последним перед началом вспышки коронавируса в Германии - число занятых с учетом сезонных колебаний возросло на 0,1 процента (43 тысячи человек), указало далее ведомство. В годовом отношении показатель занятости в ФРГ увеличился на 1,5 процента - в январе - марте 2022 года в Германии работали на 687 тысяч человек больше, чем за тот же период прошлого года. Сильнее всего показатели занятости возросли в минувшем квартале в сфере услуг (+2,0 процента или 650 тысяч человек). В последний раз показатели занятости в ФРГ возросли столь же значительно во втором квартале 2007 года (на 1,8 процента).

Ожидается продолжение положительной тенденции в сфере занятости

При этом в первом квартале 2021 года показатель занятости снизился на 1,5 процента в годовом отношении. Положительная тенденция на рынке труда возобновилась летом 2021 на фоне ослабления связанных с пандемией ограничений. Статистическое ведомство ФРГ ожидает ее продолжения в ближайшие месяцы, несмотря на ситуацию неопределенности в конъюнктуре, связанную с войной РФ против Украины.

По данным Института по исследованию рынка труда и карьеры (IAB), в настоящее время в Германии имеется 1,74 млн свободных рабочих мест, и это наиболее высокий когда-либо зарегистрированный показатель.

Смотрите также:

  • Штутгарт

    Топ-10 городов Германии, где проще всего найти работу

    Штутгарт - 1-е место

    Количество безработных в Германии сейчас самое низкое за четверть века. Оно составляет менее трех миллионов человек. По числу предложений работы первое место в стране занимает Штутгарт. Таков итог нового исследования, проведенного экспертами портала Adzuna. По его данным, в столице федеральной земли Баден-Вюртемберг на одну вакансию претендуют 1,31 безработных.

  • Ингольштадт

    Топ-10 городов Германии, где проще всего найти работу

    Ингольштадт - 2-е место

    Баварский Ингольштадт славится не только своим живописным местоположением на берегу Дуная, но и высоким качеством жизни. Здесь есть университет, а также немало театров, музеев, библиотек, спортцентров. Это один из самых динамично развивающихся городов Германии. На одно предложение о работе здесь приходится 1,33 безработных. В Ингольштадте расположена штаб-квартира концерна Audi.

  • Регенсбург

    Топ-10 городов Германии, где проще всего найти работу

    Регенсбург - 3-е место

    Баварский Регенсбург - один из красивейших городов Германии. Его центральная часть находится под охраной ЮНЕСКО. Экономика Регенсбурга на подъеме. Особенно быстро развиваются такие отрасли, как автомобилестроение, машиностроение, электротехника, микроэлектроника. В Регенсбурге созданы широкие возможности для занятий спортом - футболом, хоккеем, легкой атлетикой, велоспортом, гандболом.

  • Франкфурт-на-Майне

    Топ-10 городов Германии, где проще всего найти работу

    Франкфурт-на-Майне - 4-е место

    Это не только самый большой город федеральной земли Гессен, но и бизнес-столица ФРГ. Здесь находятся Европейский центральный банк, Немецкий федеральный банк, Франкфуртская биржа. Фундамент его экономики - финансы, транспорт, ярмарочная деятельность. Во Франкфурте прекрасно отлажена инфраструктура. Стоит вспомнить хотя бы о том, что его аэропорт - крупнейший в стране и один из крупнейших в Европе.

  • Ульм

    Топ-10 городов Германии, где проще всего найти работу

    Ульм - 5-е место

    Визитная карточка расположившегося на берегу Дуная в земле Баден-Вюртемберг города - самый высокий в мире Ульмский собор. Впрочем, здесь немало и других памятников. А еще Ульм гордится своими театрами, музеями, музыкальными клубами. Реструктуризация местной экономики, выражающаяся в переходе промышленности от классических отраслей к высокотехнологичным, - залог повышения качества жизни горожан.

  • Вольфсбург

    Топ-10 городов Германии, где проще всего найти работу

    Вольфсбург - 6-е место

    Первая ассоциация при упоминании об этом нижнесаксонском городе - автомобилестроительный концерн Volkswagen, штаб-квартира и центральный завод которого расположены здесь. Отличительные черты Вольфсбурга - это также прекрасная инфраструктура, живописные лесопарки, насыщенная культурная жизн и доступное жилье. На одну вакансию здесь претендуют примерно два безработных (1,98).

  • Эрланген

    Топ-10 городов Германии, где проще всего найти работу

    Эрланген - 7-е место

    Небольшой Эрланген известен далеко за пределами Баварии - прежде всего, благодаря своему университету и расположению на территории города производственных подразделений концерна Siemens, работающих в сфере электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта. Мягкий климат, благоприятная экология, стимулирование жилищного строительства - также привлекательные черты города.

  • Мюнхен

    Топ-10 городов Германии, где проще всего найти работу

    Мюнхен - 8-е место

    Баварская столица - третий по величине город в Германии и второй по значимости финансовый центр в стране. Мюнхен также входит в число населенных пунктов с наиболее динамично развивающейся экономикой, не говоря о том, что он прочно обосновался в верхних строчках рейтингов городов мира по уровню качества жизни. На одно рабочее место тут приходится 2,13 безработных.

  • Карлсруэ

    Топ-10 городов Германии, где проще всего найти работу

    Карлсруэ - 9-е место

    Карлсруэ - второй по величине город в земле Баден-Вюртемберг. А еще его называют оплотом информационных технологий. Одна из визитных карточек города - знаменитый Технологический институт, образованный в результате слияния Университета Карлсруэ и городского исследовательского центра. Между прочим, именно здесь был открыт первый в Германии факультет информатики.

  • Дюссельдорф

    Топ-10 городов Германии, где проще всего найти работу

    Дюссельдорф - 10-е место

    Элегантный Дюссельдорф - столица земли Северный Рейн - Вестфалия. Он также входит в пятерку крупнейших экономических, транспортных, культурных и политических центров Германии. Здесь расположены штаб-квартиры многих крупных компаний. Энергоконцерн E.ON и химический гигант Henkel - лишь некоторые из них. И ситуация на рынке труда благоприятна: на одно объявление о работе приходится 2,69 безработных.

  • Оберхаузен

    Топ-10 городов Германии, где проще всего найти работу

    Оберхаузен - лидер по числу безработных

    В масштабах ФРГ сложнее всего найти работу в Оберхаузене (земля Северный Рейн - Вестфалия) - в прошлом одном из центров металлургической и угледобывающей промышленности. В 1990-х годах, в связи с прекращением в Рурской области добычи угля и выплавки стали, заводы и шахты стали закрываться. Город потерял 50 тысяч рабочих мест и погряз в долгах. На одно рабочее место здесь приходится 51 безработный.

    Автор: Наталия Королева


Смотреть видео 02:46

Как пандемия разбивает мечты молодежи в Германии (11.05.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Креш-курсы столичных программистов в провинции (29.05.2018)  

Четвертая волна пандемии накрыла восток Германии (23.11.2021)  

Реклама

Самые читаемые

Живущих в Германии россиян предупредили об активизации российских спецслужб  

83-й день войны России против Украины: главные события  

Шольц и Зеленский: дипломатическое урегулирование возможно только после вывода войск РФ  