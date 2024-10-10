В Гамбурге прошла церемония открытия мемориала на площади Анны Политковской, застреленной 18 лет назад в Москве. Один из инициаторов переименования - фон Zeit Stiftung Bucerius, поддерживающий независимую журналистику.

Одну из площадей Гамбурга назвали именем убитой 18 лет назад российской журналистки и правозащитницы Анны Политковской. В четверг, 10 октября, в районе Ротербаум состоялась церемония открытия памятного камня с табличкой, на котором высечена цитата Политковской: "Если я перестану писать, знайте - мои враги достигли своей цели".

"Мы отдаем дань памяти великой журналистке и бесстрашному борцу за свободу и справедливость. За критику авторитарного российского государства ей пришлось поплатиться жизнью", - заявил на церемонии сенатор по вопросам культуры и СМИ Гамбурга Карстен Бросда (Carsten Brosda). По его словам, и в Германии журналисты все больше оказываются под давлением.

Площадь Политковской находится на пересечении улиц Фельдбрунненштрассе и Биндерштрассе. Мероприятие было организовано гамбургским фондом Zeit Stiftung Bucerius , который поддерживает независимую журналистику и сыграл важную роль в переименовании площади.

Илья Политковский: убийство до сих пор не раскрыто

На мероприятии присутствовал сын убитой журналистки Илья Политковской и представители издания "Новая газета. Европа", которое было вынуждено изменить название и покинуть Россию после начала полномасштабной войны РФ против Украины. В "Новой газете" Анна Политковская работала с 1999 года.

Илья Политковский поблагодарил фонд Zeit Stiftung Bucerius, власти Гамбурга и остальных причастных к переименованию площади, а также напомнил, что убийство до сих пор не раскрыто. "Другие преступники, кроме исполнителей, не осуждены. Это остается болью для нашей семьи, коллег мамы и огромного количества людей по всему миру", - отметил он.

Убийство Анны Политковской

Анна Политковская была убита в подъезде своего дома в Москве 7 октября 2006 года, в день рождения президента РФ Владимира Путина. В мае 2014 года суд вынес приговоры предполагаемым исполнителям преступления. Рустам Махмудов был приговорен к пожизненному заключению. Его братья Джабраил и Ибрагим получили 14 и 12 лет колонии соответственно. Бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов, задержанный в 2007 году, был приговорен к 20 годам колонии.

Организатором был признан чеченский предприниматель и криминальный авторитет Лом-Али Гайтукаев, дядя братьев Махмудовых. Он получил пожизненный срок и в 2017 году умер в колонии. Ни один из Владимир Кара-Мурза возложил вину за смерть Навального лично на Путинапятерых осужденных так и не признал вину. В июле 2018 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) раскритиковал РФ за "неэффективное расследование" дела Политковской. Родственникам журналистки была присуждена компенсация.

В честь Политковской также названы главный зал для пресс-конференций в Европарламенте в Брюсселе, парк в Милане, площадь в Риме, улицы в Париже и Тбилиси.