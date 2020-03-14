Украинская программа кинофестиваля "Молодiсть" пройдет в Гамбурге

В этом году Гамбургский кинофестиваль (Filmfest Hamburg) впервые примет у себя участников кинофестиваля из украинской столицы. "Мы с удовольствием предоставим Международному кинофестивалю "Молодiсть" из Киева свои фестивальные площадки в Гамбурге", - так прокомментировал это решение директор кинофестиваля Альберт Видершпиль (Albert Wiederspiel) агентству dpa.

На данный момент в Гамбурге планируется показ только украинской части фестивальной программы. Фильмы участников из других стран будут демонстрироваться на большом экране в Киеве в октябре. "Мы желаем украинским коллегам удачи. Это очень сложная задача в сегодняшней ситуации, и мы очень надеемся, что политическая ситуация в столице Украины нормализуется", - говорит Альберт Видершпиль.

Украинские участники фестиваля "Молодiсть" должны приехать в Гамбург

Директор Гамбургского кинофестиваля Альберт Видершпиль

Украинские короткометражные и полнометражные фильмы покажут с 30 сентября по 5 октября в кинотеатре Alabama, расположенном на территории гамбургского культурного центра "Кампнагель" (Kampnagel). Определять победителя и вручать приз будет жюри. "Мы будем показывать по два-три фильма в день. Конечно же, ожидаются и интересные гости", - пообещал директор фестиваля.

Организаторы фестиваля планируют, что режиссеры украинских фильмов, участвующих в конкурсе, приедут в Гамбург. В то же время устроители предупреждают, что из-за войны в программу могут быть внесены изменения. Директор кинофестиваля надеется, что найдется достаточно спонсоров, чтобы финансово поддержать представителей Международного кинофестиваля "Молодiсть".

По мнению гамбургского сенатора по вопросам культуры и СМИ Карстена Бросды (Carsten Brosda), украинским кинематографистам должна быть обязательно предоставлена площадка, чтобы они смогли показать все многообразие и качество украинской культуры. Нападение России на Украину - это также атака и на свободу культуры и искусства, и то, что часть украинского кинофестиваля проводится в Гамбурге, является признаком свободы искусства и культурного обмена в Европе, говорит сенатор.

В этом году Гамбургский кинофестиваль празднует свое 30-летие. Это престижное и известное в Германии мероприятие ежегодно посещают до 40 тысяч человек. Программа многообразная - от кинематографически сложных артхаусных фильмов до инновационного мейнстримового кино. В фестивале принимали участие и фильмы таких известных режиссеров, таких Клинт Иствуд и Майкл Мур, Джим Джармуш и Питер Гринуэй, Фатих Акин (Fatih Akin) и Оливер Хиршбигель (Oliver Hirschbiege). В этом году участники и гости кинофестиваля с 29 сентября по 8 октября смогут посмотреть около 100 фильмов в шести кинотеатрах Гамбурга.

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