 В ФРГ вопреки волне омикрона наблюдается оживление делового климата | Экономические новости из Германии | DW | 25.01.2022

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Экономика

В ФРГ вопреки волне омикрона наблюдается оживление делового климата

Мюнхенский институт ifo сообщил о росте индекса делового климата - впервые с середины 2021 года. После этого вновь улучшился показатель биржевого барометра DAX, накануне резко снизившийся на фоне конфликта с РФ.

Завод United Caps в Шверине

Завод United Caps в Шверине

Несмотря на охватившую Германию волну омикрон-варианта коронавируса и беспрецедентное число инфицированных, экономисты в ФРГ фиксируют улучшение настроений в немецком бизнесе. Индекс делового климата, который считается важнейшим экономическим барометром Германии, в январе вырос на 0,9 пункта - до 95,7 пункта, сообщил Институт экономических исследований ifo в Мюнхене во вторник, 25 января.

Это первое повышение данного показателя с середины 2021 года, причем эксперты ожидали его дальнейшего сокращения. "Немецкая экономика стартовала в новом году с новым проблеском надежды", - пояснил руководитель ifo Клеменс Фюст (Clemens Fuest).

Текущую ситуацию опрошенные немецкие компании оценили несколько хуже, чем в декабре. Однако индекс ожиданий на следующее полугодие, в сравнении с предыдущим месяцем, значительно возрос. Значение индекса ifo улучшилось во всех включенных в него отраслях, особенно существенно - в промышленности, сообщается далее.

Вновь несколько улучшились настроения на бирже

Неожиданное улучшение индекса делового климата ifo вновь несколько оживило настроения на бирже. Основной индекс Франкфуртской фондовой биржи - DAX, включающий 30 крупнейших акционерных компаний Германии, возрос на 1,3 процента до 15 205 пунктов. Накануне немецкий биржевой барометр на фоне опасений возможного вторжения РФ в Украину снизился на 3,8 процента, впервые с октября упав ниже отметки 15 000 пунктов.

Для определения индекса делового климата институт Ifo ежемесячно опрашивает около 9000 компаний. Их просят оценить текущую ситуацию в бизнесе и высказать свои ожидания на ближайшие шесть месяцев.

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    Автор: Астрид Пранге, Евгений Жуков


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