 В ФРГ - высший суточный прирост новых случаев коронавируса с конца апреля | Новости из Германии о Германии | DW | 20.08.2020

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Германия

В ФРГ - высший суточный прирост новых случаев коронавируса с конца апреля

За последние сутки число инфицированных выросло более чем на 1700 человек. От последствий коронавирусной инфекции скончались еще 10 пациентов, сообщил Институт имени Роберта Коха.

Женщина в защитной маске

Количество новых случаев инфицирования коронавирусом в Германии достигло самого высокого уровня с конца апреля. За последние сутки в стране зарегистрированы 1707 новых заражений SARS-CoV-2, от коронавирусной инфекции скончались еще 10 человек, сообщил Институт имени Роберта Коха утром в четверг, 20 августа.

В результате в Германии с начала пандемии коронавирусом заразился уже 228 621 человек, выздоровели - 204 800. Особенно много новых заражений наблюдается в западной и южной частях ФРГ, а также в Берлине. Эксперты, однако, указывают на тенденцию, свидетельствующую о повсеместном росте случаев инфекции. Число новых случаев SARS-CoV-2 в последние недели заметно увеличивается и в других европейских странах.

Рост заражаемости коронавирусом в последнее время, по всей видимости, вызван в первую очередь возвращением домой из отпуска большого числа людей, а также проведением крупных вечеринок. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в связи с этим вновь высказалась против дальнейшего ослабления коронавирусных ограничений. Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn) призвал полностью отменить предстоящий карнавальный сезон.

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    Автор: Марина Борисова


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