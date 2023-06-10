В ФРГ прошли протесты против авиаучений НАТО

Около 300 демонстрантов вышли на протесты в районе авиабазы Вунсторф против Air Defender 23 - крупнейших маневров по развертыванию военно-воздушных сил с основания НАТО.

В районе авиабазы Вунсторф в Нижней Саксонии прошли протесты против учений НАТО Air Defender 23, которые состоятся с 12 по 23 июня. Демонстрация в субботу, 10 июня, проводилась под лозунгом: "Практиковать мир - вместо войны". По данным агентств dpa и epd, сославшихся на представителя полиции, в акции приняли участие около 300 человек.

Собравшиеся выступили в поддержку дипломатического урегулирования и прекращения огня в Украине. На ряде транспарантов можно было прочитать: "Сложить оружие! Нет войне! Разоружение - немедленно!"

Митинг прошел без инцидентов

Герхард Бидербек (Gerhard Biederbeck) - один из соучредителей акции - отметил, что обеспокоен "растущей готовностью общества принимать вооруженные конфликты беспрекословно или даже одобрять их как последнее средство в политических конфликтах".

Среди участников значились сторонники мирной инициативы Нойштадт-Вунсторф, Бременский форум мира и Северогерманская мирная конференция. Около 50 демонстрантов на велосипедах приехали на аэродром, отметило epd. Митинг, который продолжался около двух часов, прошел без инцидентов, указали в полиции.

Крупнейшие маневры по развертыванию военно-воздушных сил с основания НАТО

Учения Air Defender 23 с 12 по 23 июня считаются экспертами крупнейшими маневрами по развертыванию военно-воздушных сил с момента основания НАТО.

В ходе многонациональных маневров отрабатывать совместные воздушные операции по всей Европе предстоит 25 странам. До 10 000 участников на 220 летательных аппаратах (100 из них - из США) будут тренироваться под командованием ВВС Германии. Легенда учений смоделирована на основе сценария помощи в соответствии со Статьей 5 Североатлантического договора.

Основные центры во время Air Defender 23 расположены в Хоне (земля Шлезвиг-Гольштейн), Вунсторфе (Нижняя Саксония) и Лехфельде (Бавария). Учения в основном будут проводиться в воздушном пространстве Германии.

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