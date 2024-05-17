Бундесрат одобрил закон об изменении данных о своем поле

По новому закону люди в Германии смогут менять данные о поле в паспорте сколько угодно раз, но не чаще раза в год. За детей до 14 лет заявку будут подавать родители.

Закон о самоопределении, регулирующий правила изменения графы "пол" в паспорте, был одобрен бундесратом в Германии в пятницу, 17 мая. Ожидается, что он упростит соответствующую процедуру.

Согласно документу, транссексуалы, интерсексуалы и небинарные люди в Германии, достигнув 18 лет, смогут вносить изменения в свои удостоверения личности, просто подав заявление в загс. При этом не играет роли, ощущает ли себя человек принадлежащим к другому полу и имеются ли у него к тому биологические предпосылки.

Допустимы для внесения в паспорт в плане пола варианты: "мужской", "женский", "многообразный" или "без указания".

Дети тоже смогут изменить данные о своем поле

Дети в возрасте старше 14 лет также смогут изменить в паспорте данные о своем поле, однако только при согласии родителей. За детей младше 14 лет соответствующую заявку в загс должны подавать родители или опекуны. В обоих случаях необходимо заявление о получении предварительной консультации.

Ограничений в плане того, сколько раз можно менять данные о своей половой принадлежности, нет. Однако очередная смена пола на бумаге разрешается только по прошествии года с того момента, когда это делалось в последний раз. Изменения фиксируются в паспорте спустя три месяца после уведомления загса о намерении внести их. Подчеркивается, что в законе идет речь лишь о бюрократических формальностях, но не об операционной смене пола.

Действующий до сих пор в Германии закон о транссексуалах был принят в 1980 году и предусматривал необходимость предоставить две независимые психологические экспертизы для изменения данных о своем поле или своего имени. В конечном счете решение о допустимости изменений должен был принимать окружной суд. Отдельные положения этого закона, однако, на сегодняшний день были аннулированы Федеральным конституционным судом ФРГ.

Многие желающие изменить свои данные о половой принадлежности считали такие правила дискриминирующими и унизительными.

Особенности применения закона

Агентство KNA разъясняет некоторые особенности и исключения, которые должны действовать при применении нового закона. Так, мужчинам будет запрещено менять данные о своей половой принадлежности, "если это очевидно связано с желанием избежать призыва в вооруженные силы, ведущие оборону от нападения противника".

Также новый закон не должен влиять на права частного домовладения или свободу заключения договоров. Изменения в графе "пол" не будут обеспечивать доступ к шелтерам для женщин, фитнес-студиям или саунам, а также давать право выступать в той или иной половой категории на спортивных соревнованиях. Претенденты на статус беженца смогут подать заявление на внесение изменений в их удостоверениях личности только при условии, что их разрешение на пребывание в Германии не истекает в течение ближайших двух месяцев.