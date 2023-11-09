Ватикан: Транссексуалы могут принимать крещение

Исключением для участия транссексуалов в таинстве крещения может быть риск "вызвать публичный скандал или дезориентацию среди верующих".

Транссексуалы наравне с любыми другими верующими могут принять крещение, а также стать крестными родителями и свидетелями во время венчания в Римско-католической церкви. Об этом сообщило в среду, 8 ноября, итальянское агентство ANSA со ссылкой на разъяснение Дикастерии доктрины веры.

В доктринальном офисе Ватикана подчеркнули, что исключением для участия транссексуалов в таинстве крещения может быть ситуация, в которой существует риск "вызвать публичный скандал или дезориентацию среди верующих".

Комментируя возможность гомосексуальной пары крестить своего ребенка, в том числе рожденного с помощью суррогатного материнства, представители Римско-католической церкви подчеркнули, что для этого необходима "обоснованная надежда, что он получит образование в католической религии".

Разъяснение Дикастерии доктрины веры было подготовлено главой Дикастерии, кардиналом Виктором Мануэлем Фернандесом, и папой римским Франциском в октябре 2023 года, после того как летом нынешнего года бразильский епископ Хосе Негри направил в доктринальный офис шесть вопросов об участии представителей ЛГБТК+ в таинствах крещения и венчания.

В 2020 году Франциск публично поддержал легализацию гражданских однополых союзов, вызвав противоречивую реакцию внутри Римско-католической церкви, которая рассматривает гомосексуальность как грех и признает браком только союз мужчины и женщины.

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