В Германии упростили внесение данных о смене пола

В ФРГ транссексуалы, интерсексуалы и небинарные люди, достигшие совершеннолетия, смогут изменить пол, уведомив об этом загс. Для несовершеннолетних по-прежнему требуется согласие родителей.

Германский бундестаг в пятницу, 12 апреля, принял закон о самоопределении личности, который упростит процедуру внесения в базу данных загсов сведений об изменении пола. Он должен заменить закон о транссексуалах, действующий в ФРГ с 1981 года. Отныне транссексуалы, интерсексуалы и небинарные люди, достигшие совершеннолетия, могут сменить свой пол, уведомив об этом загс. Закон от 1981 года требовал для изменения гендерной записи представить заключения двух психологов и судебное постановление. Подростки, достигшие 14 лет, могут подать уведомление в загс самостоятельно, без консультаций психолога, но с согласия родителей либо законных попечителей, причем в конфликтной ситуации решение принимает суд по делам семьи. Для детей младше 14 лет уведомление о смене пола и имени должны подать родители.

Как часто можно менять свой пол, в законе не оговорено: указано лишь, что подавать новое уведомление разрешено не ранее чем через год после подачи предыдущего. Для вступления новой гендерной записи в силу установлен трехмесячный срок.

Новый закон вызвал противоречивую реакцию

В поддержку закона о самоопределении проголосовали 374 депутата бундестага, 251 высказался против, еще 11 воздержались Для его вступления в силу не требуется одобрение бундесрата - представительства федеральных земель.

Уполномоченная по борьбе с дискриминацией в ФРГ Ферда Атаман (Ferda Ataman) назвала его "большим общественным прогрессом", а зампредседателя фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Сёрен Рикс (Sören Rix) - "историческим шагом в ликвидации государственной дискриминации.По словам Рикса, закон о транссексуалах был "актом государственной несправедливости".

В свою очередь оппозиционный блок христианских партий ХДС/ХСС и правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) раскритиковали новую норму. Эксперт Христианско-социального союза по вопросам семьи Доротея Бер (Dorothee Bär) заявила в эфире телеканала ARD, что закон "от начала до конца не продуман", и призвала ввести перед началом процедуры смены пола "обязательные консультации" вне семейного окружения.