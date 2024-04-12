  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеТеракт в "Крокус Сити Холле"Ситуация в Беларуси
ОбществоГермания

В Германии упростили внесение данных о смене пола

Ася Миллер
13 апреля 2024 г.

В ФРГ транссексуалы, интерсексуалы и небинарные люди, достигшие совершеннолетия, смогут изменить пол, уведомив об этом загс. Для несовершеннолетних по-прежнему требуется согласие родителей.

https://p.dw.com/p/4eiLZ
Депутаты бундестага голосуют за принятие закона о самоопределении
За принятие закона о самоопределении проголосовали 374 депутата бундестага, 251 был противФото: Political-Moments/IMAGO

Германский бундестаг в пятницу, 12 апреля, принял закон о самоопределении личности, который упростит процедуру внесения в базу данных загсов сведений об изменении пола. Он должен заменить закон о транссексуалах, действующий в ФРГ с 1981 года. Отныне транссексуалы, интерсексуалы и небинарные люди, достигшие совершеннолетия, могут сменить свой пол, уведомив об этом загс. Закон от 1981 года требовал для изменения гендерной записи представить заключения двух психологов и судебное постановление. Подростки, достигшие 14 лет, могут подать уведомление в загс самостоятельно, без консультаций психолога, но с согласия родителей либо законных попечителей, причем в конфликтной ситуации решение принимает суд по делам семьи. Для детей младше 14 лет уведомление о смене пола и имени должны подать родители.

Как часто можно менять свой пол, в законе не оговорено: указано лишь, что подавать новое уведомление разрешено не ранее чем через год после подачи предыдущего. Для вступления новой гендерной записи в силу установлен трехмесячный срок.

Новый закон вызвал противоречивую реакцию

В поддержку закона о самоопределении проголосовали 374 депутата бундестага, 251 высказался против, еще 11 воздержались Для его вступления в силу не требуется одобрение бундесрата - представительства федеральных земель.

Уполномоченная по борьбе с дискриминацией в ФРГ Ферда Атаман (Ferda Ataman) назвала его "большим общественным прогрессом", а зампредседателя фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Сёрен Рикс (Sören Rix) - "историческим шагом в ликвидации государственной дискриминации.По словам Рикса, закон о транссексуалах был "актом государственной несправедливости".

В свою очередь оппозиционный блок христианских партий ХДС/ХСС и правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) раскритиковали новую норму. Эксперт Христианско-социального союза по вопросам семьи Доротея Бер (Dorothee Bär) заявила в эфире телеканала ARD, что закон "от начала до конца не продуман", и призвала ввести перед началом процедуры смены пола "обязательные консультации" вне семейного окружения.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Транссексуал командует батальоном бундесвера (21.10.2017)

Транссексуал командует батальоном бундесвера (21.10.2017)

Подполковник Анастасия Бифанг командует одним из батальонов бундесвера в Бранденбурге. Она - первый офицер в Германии, сменивший пол.
Общество21 октября 2017 г.00:46 мин.
Скелет на археологических раскопках в Италии

Немецкие ученые обнаружили останки небинарных людей из бронзового века

Немецкие ученые обнаружили останки небинарных людей из бронзового века

Исследователи из Геттингена проанализировали останки могил почти 4000-летней давности и пришли к выводу, что небинарные люди существовали уже в бронзовом веке.
Культура2 июня 2023 г.
Заския фон Барген из Нижней Саксонии

Трансгендерная женщина вышла в финал конкурса "Мисс Германия"

Трансгендерная женщина вышла в финал конкурса "Мисс Германия"

В Германии в финал конкурса красоты вышла трансгендерная женщина. Это не первый случай в истории конкурса, который сильно изменился за последние годы.
Культура1 марта 2023 г.