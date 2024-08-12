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Убийство подростков из Украины: в Эссене начался суд

Ольга Лебедева
12 августа 2024 г.

Палата по делам несовершеннолетних земельного суда рассматривает дело четырех подростков 14-16 лет, обвиняемых в убийстве украинских баскетболистов 17 и 18 лет на почве ксенофобии.

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Табличка с указанием на комплекс судебных зданий в Эссен
Суд по делу об убийстве украинских подростков проходит в ЭссенеФото: picture-alliance/SvenSimon/FranzWaelischmiller

Спустя полгода после убийства двух украинских подростков-баскетболистов в Оберхаузене на западе Германии начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми. В понедельник, 12 августа, перед земельным судом в Эссене предстали подростки в возрасте 14, 15 и 16 лет, двое из которых являются гражданами Германии и двое - гражданами Сирии.

Как отмечает dpa, на проходящем в палате по делам несовершеннолетних процессе присутствуют родители убитых подростков. По словам адвоката потерпевших Алисы Скальоне (Alice Scaglione), они рассчитывают на максимально жесткое наказание. Запланировано 11 судебных заседаний до 21 ноября.

Украинских баскетболистов атаковали ножом подростки

Нападение на украинских подростков, игравших за баскетбольный клуб Art Giants Düsseldorf, было совершено вечером 10 февраля на главном вокзале Оберхаузена. 18-летний Артем Козаченко и 17-летний Владимир Ермаков ехали в автобусе и намеревались пересесть на поезд до Дюссельдорфа.

В автобусе у них возник конфликт с компанией подростков, которые, по словам свидетелей, неоднократно провоцировали украинцев. Те старались избежать конфликта, но после того, как они вышли из автобуса, обвиняемые окружили их и атаковали - сначала кулаками и дубинкой, затем двумя ножами.

Владимир Ермаков скончался от полученных ранений в тот же вечер в больнице во время экстренной операции. Артем Козаченко умер спустя 10 дней в реанимации от септической полиорганной недостаточности. Оба украинца бежали в Германию от войны в 2023 году.

Прокуратура: ксенофобские мотивы

Прокуратура считает, что нападение было совершено на почве ксенофобии. По данным обвинения, нападавшие составили преступный план еще в автобусе, намереваясь атаковать украинцев на улице. При этом единственная причина нападения заключалась в том, что молодые люди были украинцами, указывается в обвинении. Среди прочего у прокуратуры имеются видеозаписи камеры наблюдения в автобусе, отмечает телекомпания WDR.

Трое из четырех обвиняемых уже до убийства украинцев неоднократно совершали преступления. По данным СМИ, один из фигурантов дела ранее задерживался в связи с грабежами и нанесением телесных повреждений. По мнению адвоката потерпевших, суд должен учесть в том числе этот факт.

В МИД Украины заявили, что взяли дело на особый контроль.

 

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