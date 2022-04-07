 В ЕС сообщили о подготовке Баку и Ереваном мирного договора | Новости из Германии о Европе | DW | 07.04.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

В ЕС сообщили о подготовке Баку и Ереваном мирного договора

По итогам встречи с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном глава Евросовета сообщил о договоренностях по преодолению напряжения и мерах по укреплению доверия и мирного сосуществования Армении и Азербайджана.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Евросовета Шарль Мишель

Никол Пашинян, Ильхам Алиев и Шарль Мишель

Власти в Баку и Ереване согласовали подготовку мирного договора между двумя странами, сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян выразили "желание быстро продвигаться к мирному соглашению" и договорились поручить его подготовку министрам иностранных дел, указывается в опубликованном в ночь на четверг, 7 апреля, заявлении Европейского совета по итогам встречи Мишеля с лидерами двух кавказских государств в Брюсселе.

Одновременно сообщается, что до конца апреля будет созвана совместная пограничная комиссия для делимитации и демаркации границы, а также обеспечения стабильности и безопасности пограничных районов. Стороны также подтвердили необходимость полного соблюдения положений трехстороннего заявления от 9/10 ноября 2020 года, отмечается далее.

Необходимость усилий для преодоления напряженности

Между тем Шарль Мишель подтвердил приверженность ЕС к углублению сотрудничества с Арменией и Азербайджаном и необходимость совместных усилий для преодоления напряженности и создания "безопасного, стабильного, мирного и процветающего Южного Кавказа на благо всех людей, живущих в регионе". Он также призвал к полному и скорейшему урегулированию всех нерешенных гуманитарных вопросов, в том числе "освобождение оставшихся задержанных и всестороннее решение проблемы пропавших без вести", подчеркнув поддержку ЕС в этом вопросе.

Глава Евросовета заявил о "важности гуманитарных жестов с обеих сторон для укрепления доверия и мирного сосуществования". "ЕС также продолжит поддерживать меры по укреплению доверия между Азербайджаном и Арменией, а также гуманитарные усилия по разминированию, в том числе путем предоставления экспертных консультаций и увеличения финансовой помощи, а также помощи пострадавшему от конфликта населению, реабилитации и реконструкции", - отметил он.

Восстановление коммуникаций между странами

Алиев и Пашинян также обсудили восстановление коммуникационной инфраструктуры между Арменией и Азербайджаном, а также на Южном Кавказе в целом. "Президент Мишель приветствовал шаги по восстановлению железнодорожных путей, призвав Армению и Азербайджан также найти эффективные решения для восстановления дорожных сообщений. ЕС готов поддержать развитие каналов связи", - указывается далее в заявлении.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года с началом там активных боевых действий. 9 ноября того же года Алиев, Пашинян и президент России Владимир Путин подписали трехстороннее заявление, в результате чего вооруженные действия в зоне конфликта были полностью прекращены. Документ предусматривал, что азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и коридора, соединяющего Карабах с Арменией, дислоцировался миротворческий контингент РФ. При этом полного урегулирования конфликта пока достичь не удается.

Смотрите также:

  • Вид на Степанакерт

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Давний конфликт

    Конфликт вокруг Нагорного Карабаха длится десятилетия. Регион, большую часть жителей которого составляли армяне, в советские времена входил в состав Азербайджанской ССР. В конце 80-х годов ХХ века проармянские силы при поддержке Еревана взяли контроль над Нагорным Карабахом. Противостояние между Арменией и Азербайджаном c тех пор и до событий осени 2020 года - в галерее DW.

  • Вооруженный человек в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Начало военных действий в Карабахе

    10 декабря 1991 года в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике прошел так называемый "референдум о независимости". Азербайджанское меньшинство бойкотировало голосование. Референдум не был признан международным сообществом. Межнациональная конфронтация привела к масштабным военным действиям за контроль над Нагорным Карабахом и некоторыми прилегающими территориями.

  • Разрушенное здание в Тартаре

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Война и беженцы

    В ходе вооруженного межэтнического конфликта между армянами и азербайджанцами погибли, по некоторым данным, более 30 000 человек. Сотни тысяч беженцев из обеих стран были вынуждены покинуть родные места.

  • Линия соприкосновения в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Международные посредники в урегулировании конфликта

    После заключения перемирия в мае 1994 года урегулированием конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Ее мандат был определен в том же году на Будапештском саммите. В состав группы входят Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, Беларусь, а также Армения и Азербайджан. С 1997 года ее сопредседателями являются США, РФ и Франция.

  • Дорожный указатель на армянском языке

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Территория спора

    Дорожный указатель на армянском языке (фото 2014 года) расположен на трассе, ведущей в город Степанакерт - столицу самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. У города есть и второе название на азербайджанском языке - Ханкенди. Международное сообщество не признает "НКР" и рассматривает регион как часть Азербайджана. Армения это отрицает.

  • Памятник в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Напоминание о войне

    В Нагорном Карабахе между городами Шуши и Степанакертом (по-азербайджански Шуша и Ханкенди), установлен вот этот памятник: боевая машина сейчас служит напоминанием о трагических событиях 80-90-х годов прошлого века. (фото из архива, 2010 год)

  • Человек, сидящий рядом с оружием

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Нагорный Карабах - замороженный конфликт?

    Несмотря на то, что перемирие между армянской и азербайджанской сторонами впервые было достигнуто более 25 лет назад, оно неоднократно нарушалось. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха иногда называет "замороженным", но эксперты в последние годы считают, что от этого определения пора отказаться. Первое крупное нарушение перемирия произошло в 2016 году.

  • Военная техника недалеко от границы с Ираном

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Эскалация карабахского конфликта

    В начале апреля 2016 году на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошла очередная эскалация конфликта между армянскими и азербайджанскими подразделениями. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. По разным данным, с обеих сторон погибли тогда десятки человек.

  • Похороны азербайджанского генерал-майора Полада Гашимова.

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Стычки на границе Армении и Азербайджана летом 2020 года

    Новая эскалация произошла в июле 2020 года вдали от спорных территорий Нагорного Карабаха - на международно признанной границе Азербайджана и Армении. Стороны обвинили друг друга в провокации. С обеих сторон погибли несколько человек, включая мирных жителей. На фото: похороны азербайджанского генерал-майора Полада Гашимова.

  • Бои за Нагорный Карабах

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Новые бои за Карабах

    27 сентября 2020 года началась новая эскалация конфликта - Азербайджан попытался силой вернуть под свой контроль земли Нагорного Карабаха. Военные действия шли с применением тяжелых вооружений по всей линии соприкосновения. Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию, Азербайджан - на части территорий.

  • На фото: азербайджанский БМП на улице Баку

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Роль и позиция России по Карабаху

    Особую роль играет Москва. РФ является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поставляет оружие обеим сторонам конфликта. При участии России Арменией и Азербайджаном было подписано соглашение о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 года. Оно предусматривает существенные уступки со стороны Еревана, а также размещение в регионе российских миротворцев.

  • На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Турция - все более влиятельный игрок в регионе

    Руководство Турции открыто и активно поддерживает Азербайджан в его конфликте с Арменией - как на дипломатическом, так и на уровне военного сотрудничества. Анкара в ответ на просьбу Баку о помощи сделает "то, что необходимо", заявил в конце сентября 2020 года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. На фото: останки армянского Су-25, Ереван уверен, что его сбили ВВС Турции.

    Автор: Наталья Позднякова, Михаил Бушуев


Смотреть видео 03:02

Армяно-азербайджанский конфликт: перемирие становится все более шатким (22.06.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Война в Карабахе глазами художника-добровольца из Еревана (26.03.2021)  

Партия Пашиняна победила на выборах - неожиданность или закономерность? DW Новости (21.06.2021)  

Реклама

Самые читаемые

Юрист "Агоры": Закон в РФ не запрещает отправлять призывников на войну  

"Чтобы Россия не победила", или Что канцлер отвечал на вопросы депутатов  

41-й день войны России против Украины: главные события  