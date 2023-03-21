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Верхняя табличка - на арабском языке
Верхняя табличка - на арабском языке. Дюссельдорф, март 2023 годаФото: Evgeni Zhukov/DW
КультураГермания

В Дюссельдорфе появилась улица с названием на арабском языке

Марина Борисова
11 мин. назад

В Дюссельдорфе, столице Северного Рейна - Вестфалии, городские власти установили табличку с названием улицы на арабском языке - дополнительно к немецкому названию. Почему это важно для города?

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Улица Эллерштрассе в столице Северного Рейна - Вестфалии теперь обозначена сразу двумя табличками - на немецком языке "Ellerstraße" и на арабском "شارع إلَرْ".

На немецком языке - Ellerstraße, на арабском - شارع إلَرْ
На немецком языке - Ellerstraße, на арабском - شارع إلَرْФото: Evgeni Zhukov/DW

Эта улица расположена в районе Обербильк, в котором уже несколько поколений проживают семьи с магрибскими и марокканскими миграционными корнями. Название на арабском языке должно стать отражением многообразия в этом квартале Дюссельдорфа. Как подчеркнул политик Сами Чарчира (Samy Charchira) из партии "зеленых", отвечающий за вопросы интеграции, эта табличка - еще один символ сплоченности. По его словам, "чем больше люди идентифицируют себя со своим районом, тем больше социальной ответственности они могут и будут брать на себя".

Почему на арабском?

Более 15 тысяч человек только с марокканскими корнями проживают сегодня в Дюссельдорфе. Многие приехали в Германию в 1960-х, когда стране срочно нужны были специалисты и рабочие для восстановления экономики. Большинство обосновалось в районе Обербильк.

Как прокомментировал немецким СМИ бургомистр района Дитмар Вольф (Dietmar Wolf), "люди, которые там проживают, вместе с нами отстраивали нашу страну. За это они заслужили уважение". Поэтому немецкий политик приветствует новую табличку на арабском языке, которая была размещена дополнительно к табличке с названием улицы на немецком языке. По словам местных политиков, конечно, не все поддерживали это решение, но большинство проголосовали "за". 

В Дюссельдорфе есть японская табличка и будет итальянская

Это уже не первая табличка на иностранном языке в Дюссельдорфе. Почти два года назад в районе Дюссельдорфа, который получил символическое название "Маленький Токио", на улице Иммерманштрассе появилась табличка на японском. Дюссельдорф связывает с Японией давняя дружба.

На Эллерштрассе в Дюссельдорфе
На Эллерштрассе в ДюссельдорфеФото: Evgeni Zhukov/DW

Реакции в социальных сетях на появление арабского названия улицы стали распространяться молниеносно. Одни считают это "символическим выражением", "знаком многообразия", "важным шагом" в интеграционной политике. Другие, напротив, высказывались негативно и критиковали такую интеграционную политику властей города. Судя по постам в Facebook, многие пользователи даже сначала подумали, что это фейк. 

Пока жители города и пользователи социальных сетей обсуждают новую табличку, город готовит следующую. В районе Герресхайм, в "Маленькой Италии", скоро появится табличка "Via della Vetreria" - итальянский вариант названия немецкой улицы Гласхюттенштрассе.

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