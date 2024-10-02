В Чите приговорили 13 человек к срокам до 23 лет за диверсии

Военный суд в Чите вынес обвинительные приговоры по делу о диверсиях в Красноярском крае и Москве. По данным СМИ, осужденным от 17 до 23 лет. Организатор группы не установлен.

Второй Восточный окружной военный суд в Чите приговорил 13 молодых людей к срокам от 4 до 23 лет, признав их виновными в совершении диверсий на объектах железной дороги и трансформаторных подстанциях, а также в подготовке к уничтожению истребителей в Приморье. Участники группы совершили в общей сложности 13 диверсий с декабря 2022 года по январь 2023-го, заявила в среду, 2 октября, пресс-служба суда .

Диверсии на объектах инфраструктуры в Москве и Красноярском крае

Речь идет об атаках "на стратегически важных объектах транспортной инфраструктуры, транспортных средствах и объектах жизнеобеспечения населения на территориях города Москвы и Красноярского края". Среди прочего объектами диверсий являлись локомотив и шкафы энергоснабжения, а также трансформаторные подстанции, сообщили в суде.

Кроме того, по этим данным, фигуранты дела готовились поджечь многоцелевые истребители в одной из воинских частей Приморского края.

Организатор группы - неустановленное лицо

Как утверждается в заявлении, преступная группа была создана неустановленным лицом с целью "подрыва экономической безопасности и обороноспособности" РФ. Помимо него, в группу вошли Егор Кусонец, Владислав Тургушев, Артем Бегоян, Данил Волобуев, Евгений Елизаров, Илья Демешов, Константин Зельцев, Амаль Игамбердиев, Матвей Кириллов, Кароматуллох Нематуллоев, Василий Нижегородов и Кирилл Шехтер. Кроме того, пособником выступал Алексей Нифонтов.

По данным СМИ, возраст фигурантов дела - от 17 до 23 лет. Ключевой обвиняемый, 20-летний Егор Кусонец получил 23 года лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, при этом первые 6 лет он будет отбывать в тюрьме, а оставшийся срок - в колонии строгого режима.

Сроки от 4 до 23 лет

Владиславу Тургушеву - назначен 21 год с отбыванием первых 5 лет 6 месяцев в тюрьме, а остального срока - в колонии строгого режима, Артему Бегояну - 20 лет, Илье Демешову - 19 лет. Остальные приговорены к срокам от 8,5 до 16 лет лишения свободы. Алексей Нифонтов получил 4 года за пособничество. Кроме этого, частично удовлетворены гражданские иски. Приговор еще не вступил в законную силу, указывается далее.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в России участились случаи диверсий на объектах РЖД и другой инфраструктуре, а также на военных объектах. Суды назначают по данным обвинениям длительные сроки лишения свободы.