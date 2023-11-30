В самом длинном тоннеле БАМа произошел пожар

РЖД и российские следователи не сообщают о причинах пожара в Северомуйском тоннеле. По некоторым данным, он мог произойти из-за замыкания в кабельной сети. Украинские СМИ говорят об успешной спецоперации СБУ.

В Северомуйском тоннеле, входящем в Байкало-Амурскую магистраль, в ночь на четверг, 30 ноября, загорелся вагон грузового поезда - цистерна с дизельным топливом. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

По данным Telegram-канала Baza, предварительной причиной пожара стало замыкание кабельной сети. Всего были повреждены три цистерны, а одна выгорела полностью. Кроме того, пожар уничтожил 200 метров кабельной линии. Пострадавших нет.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверки по факту пожара, причин которого ведомство не называет. По информации российских СМИ, проверка инцидента проводится по статье о нарушении требований безопасности (263 УК РФ), которая не предполагает диверсии.

В свою очередь, по данным телеграм-канала Shot, у двух цистерн были обнаружены пробоины, а правоохранительные органы якобы отрабатывают версию о диверсии. Всего, отмечает Shot, в составе было 44 цистерны с топливом, в том числе с авиационным, а также шесть вагонов с черным металлом.

Украинские СМИ сообщили о спецоперации СБУ

При этом несколько украинских изданий назвали возгорание "спецоперацией СБУ". В частности, по версии источника "Украинской правды", во время движения поезда в тоннеле сработали четыре взрывных устройства.

"Фактически это единственный серьезный путь железнодорожного сообщения между Россией и Китаем. И сейчас этот путь, используемый Россией, в том числе и для военных поставок, парализован", - рассказал собеседник "Громадське" источник в силовых структурах. При этом СБУ официально информацию о своей спецоперации в Бурятии никак не комментирует.

Северомуйский тоннель - самый длинный железнодорожный тоннель в России. Его протяженность составляет 15 343 метра. До его открытия в 2003 году поезда вынуждены были идти по обходной ветке с меньшей пропускной способностью.

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